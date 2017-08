Αύγουστος 5th, 2017 by Σταματίνα

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση των δοκιμών το «όχημα» της Hyperloop One, που έτρεξε με ταχύτητα 310 χιλιομέτρων την ώρα σε δοκιμαστική «πίστα» στην έρημο της Νεβάδα.



Όπως περιγράφεται στα δημοσιεύματα, η «κάψουλα» XP-1 επιτάχυνε για 300 μέτρα και στη συνέχεια υψώθηκε πάνω από τις ράγες χρησιμοποιώντας μαγνητικά πεδία. Στη συνέχεια φρέναρε και σταμάτησε. Η Hyperloop One λέει πως όλα τα συστήματα δοκιμάστηκαν με επιτυχία. Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη αυτού του νέου τρόπου μεταφορών και μετακινήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεύρυνση της ακτίνας του σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Παραμένουν ωστόσο τρία βασικά εμπόδια στη μεταφορά του στην παραγωγή: τεχνολογία, χρηματοδότηση, ασφάλεια.



Ο CEO της Hyperloop One Rob Lloyd δήλωσε πως η δοκιμή απέδειξε πως η τεχνολογία αυτή λειτουργεί. Άνοιξε μια πόρτα για «συζητήσεις με συνεργάτες, πελάτες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σχετικά με το πώς θα διατεθεί εμπορικά η τεχνολογία μας» πρόσθεσε. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, που επικαλείται εκτιμήσεις της ίδιας της Hyperloop One, το κόστος διαδρομής 107 μιλίων στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, θα κυμανθεί μεταξύ 9 και 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων- ήτοι περίπου 84 με 121 εκατομμύρια το μίλι.

