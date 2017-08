Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αν και καρδιοχτύπησε βρισκόμενος πίσω στο σκορ, ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 2-1 της Καμπάλα και πέρασε στα πλέι οφ του Europa League.

Πρόκριση και για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε εύκολα με 2-0 στην Τούμπα της Ολιμπίκ Ντονέτσκ και πέρασε με συνολικό σκορ 3-1. Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε στη Νέα Σμύρνη απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ από την οποία ηττήθηκε ξανά με 1-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της Ευρώπης. Πρόγραμμα και αποτελέσματα στις ρεβάνς του 3ου προκριματικού:



ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 ΑΕΛ Λεμεσού – Αούστρια Βιένης 1-2 (0-0)

Σιόν – Σούντουβα 1-1 (0-3) ΠΕΜΠΤΗ 3/8



ΠΑΟΚ – Ολιμπίκ Ντονέτσκ 2-0 (1-1)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 (0-1)

Γκαμπάλα – ΠΑΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2 (0-1)

Σκεντερμπέου – Μλάντα Μπόλεσλαβ 2-1, 4-2 πεν. (1-2)

Σκεντίγια – Τρακάι 3-0 (1-2)

Ντιναμό Μινσκ – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1 (0-2)

Λεχ Πόζναν – Ουτρέχτη 2-2 (0-0)

Φόλα – Έστερσουντ 1-2 (0-1)

Φενέρμπαχτσε – Στουρμ Γκρατζ 1-1 (2-1)

Λίνγκμπι – Κράσνονταρ 1-3 (1-2)

Οσιεκ – Αϊντχόφεν 1-0 (1-0)

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης-Μπνέι Γεχούντα 0-1 (2-0)

Μαρίτιμο – Μπότεφ Πλόβντιβ 2-0 (0-0)

Ολεξαντρίγια – Αστρα 1-0 (0-0)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ντιναμό Βουκουρεστίου 3-0 (1-1)

Χάιντουκ – Μπρόντμπι 2-0 (0-0)

Μίλαν – Κραϊόβα 2-0 (1-0)

Μίντιλαντ – Αρκα 2-1 (2-3)

Σπάρτα Πράγας – Ερυθρός Αστέρας 0-1 (0-2)

Αλτάχ – Γάνδη 3-1 (1-1)

Βιντεότον – Μπορντό 1-0 (1-2)

Οστάνδη – Μαρσέιγ 0-0 (2-4)

Απόλλων Λεμεσού – Αμπερντίν 2-0 (1-2)

Οντς – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-0 (1-2)

Ντομζάλε – Φράιμπουργκ 2-0 (0-1)

Ρουζομπέροκ – Εβερτον 0-1 (0-1)

Μπράγκα – ΑΪΚ Στοκχόλμης (1-1) δολ

