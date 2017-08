Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8

· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ

· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΙΨΙΟΥ 6 μ.μ.

· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΕΙΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8

· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8

· Ι.Μ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/8

· Ι.Μ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ 8/8

· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 6 μ.μ.

· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ 7.30 μ.μ. 9/8 ΕΩΣ 11/8

· ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8

· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ



This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 4th, 2017 at 21:22 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.