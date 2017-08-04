Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Γρεβενών κ Δαβίδ
Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8
· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΙΨΙΟΥ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΕΙΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7.30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8
· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8
· Ι.Μ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/8
· Ι.Μ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ
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