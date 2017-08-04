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O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»
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Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Γρεβενών κ Δαβίδ

Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε αναλυτικά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8
· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΙΨΙΟΥ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΕΙΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8
· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8
· Ι.Μ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7/8
· Ι.Μ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ


ΤΡΙΤΗ 8/8
· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ 7.30 μ.μ.

9/8 ΕΩΣ 11/8
· ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8
· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ


This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 4th, 2017 at 21:22 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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