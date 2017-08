Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

21 ΧΡΟΝΙΑ ΄΄ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων

PROFICIENCY – NOCN C2 ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΕΦΗ

ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΤΕΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PROFICIENCY – PTE Level 5 ΣΚΕΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ LOWER – NOCN B2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΥΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΖΗΚΟΥ ΜΑΝΤΩ

ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΤΕΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ

ΤΟΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΣΙΡΙΚΑ ΦΡΟΣΩ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΦΗ PRE – LOWER – NOCN B1 ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ PALSO BEGINNERS (Pre-A1) ΖΙΝΤΖΙΟΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΜΑΤΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΙΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΜΑΡΙΑ PALSO FIRST STEP ΖΗΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Κ.Π.Γ. ΙΤΑΛΙΚΑ Β1 ΚΟΚΟΛΗ ΘΩΜΑΗ Κ.Π.Γ. ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 ΜΠΟΝΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΣΙΡΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ.Π.Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.Π.Γ. ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 ΔΗΜΖΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΄΄ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ



