Τα ονόματα των επιτυχόντων των Κέντρων Ξένων Γλωσσών «Επίπεδο»
Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης
21 ΧΡΟΝΙΑ ΄΄ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων
PROFICIENCY – NOCN C2
- ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΕΦΗ
- ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΝΤΕΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PROFICIENCY – PTE Level 5
- ΣΚΕΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
LOWER – NOCN B2
- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΔΑΥΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΘΑ
- ΖΗΚΟΥ ΜΑΝΤΩ
- ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΝΤΕΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ
- ΤΟΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
- ΤΣΙΡΙΚΑ ΦΡΟΣΩ
- ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΦΗ
PRE – LOWER – NOCN B1
- ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
PALSO BEGINNERS (Pre-A1)
- ΖΙΝΤΖΙΟΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
- ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΜΑΤΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
- ΜΙΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΜΑΡΙΑ
PALSO FIRST STEP
- ΖΗΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- ΚΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ
- ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Κ.Π.Γ. ΙΤΑΛΙΚΑ Β1
- ΚΟΚΟΛΗ ΘΩΜΑΗ
Κ.Π.Γ. ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1
- ΜΠΟΝΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΤΣΙΡΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κ.Π.Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2
- ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Κ.Π.Γ. ΓΑΛΛΙΚΑ Β2
- ΔΗΜΖΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
΄΄ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄
ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ
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