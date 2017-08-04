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Τα ονόματα των επιτυχόντων των Κέντρων Ξένων Γλωσσών «Επίπεδο»

Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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21 ΧΡΟΝΙΑ ΄΄ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄ 21  ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων


PROFICIENCY – NOCN C2

  • ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΕΦΗ
  • ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΝΤΕΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

PROFICIENCYPTE Level 5 

  • ΣΚΕΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ

LOWER NOCN B2 

  • ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΔΑΥΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΘΑ
  • ΖΗΚΟΥ ΜΑΝΤΩ
  • ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  • ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  • ΝΤΕΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  • ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ
  • ΤΟΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
  • ΤΣΙΡΙΚΑ ΦΡΟΣΩ
  • ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΦΗ

PRE – LOWER NOCN B1 

  • ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

PALSO BEGINNERS (Pre-A1)

  • ΖΙΝΤΖΙΟΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
  • ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
  • ΜΑΤΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
  • ΜΙΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  • ΤΖΗΜΟΡΩΤΑ ΜΑΡΙΑ

PALSO FIRST STEP

  • ΖΗΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  • ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  • ΚΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ
  • ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Κ.Π.Γ.  ΙΤΑΛΙΚΑ  Β1

  • ΚΟΚΟΛΗ ΘΩΜΑΗ

Κ.Π.Γ.  ΙΤΑΛΙΚΑ  Γ1

  • ΜΠΟΝΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  • ΤΣΙΡΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κ.Π.Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2

  • ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κ.Π.Γ. ΓΑΛΛΙΚΑ Β2

  • ΔΗΜΖΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

         ΄΄ΕΠΙΠΕΔΟ΄΄

  ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ


This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 4th, 2017 at 20:24 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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