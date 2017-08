Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Για όσους είχαν ζήσει τα χρόνια τού σκληρού μεταξύ τους «πολέμου» (δεκαετία του ’80) μια συνεργασία μεταξύ Honda και Yamaha φάνταζε τόσο απίθανη, όσο και η κατάρρευση της πρώην ΕΣΣΔ.



Έτσι, όταν έσκασε η είδηση πέρυσι τον Οκτώβριο ότι Honda και Yamaha θα κατασκευάζουν και πωλούν από κοινού κάποια δίτροχα, υπήρξαν και πολλοί που δεν τη πίστεψαν. Όμως η ανακοίνωση ήταν πραγματική και σήμερα μαθαίνουμε για το πρώτο προϊόν της αναγγελθείσας συνεργασίας. Πρόκειται για ένα διερευνητικό πρότζεκτ στο οποίο εκτός των δύο άσπονδων, συμμετέχει και η πόλη Σαϊτάμα (στα βόρεια του Τόκυο). Το πλάνο προβλέπει την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικών σκούτερ για ενοικίαση στη συγκεκριμένη πόλη. Καταρχάς θα λειτουργήσουν μόλις 30 τέτοια δίτροχα, αφού πρώτα πρέπει να αναπτυχθεί η απαραίτητα υποδομή (σταθμοί) για τη φόρτισή των μπαταριών ή την ανταλλαγή τους με φρεσκοφορτισμένες. Η συνεργασία ενισχύει την προσπάθεια την Σαϊτάμα να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους σχετικά με τις εκπομπές ρύπων (υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτοκίνητα), αλλά δίνει και την ευκαιρία στους δύο κατασκευαστές να επισημάνουν και διορθώσουν τις όποιες δυσλειτουργίες ή ατέλειες προκύψουν στο στάδιο αυτό της συνεργασίας τους. Τόσο η Honda όσο και η Yamaha εργάζονται από καιρό πάνω στην εξέλιξη ηλεκτροκίνητων δίτροχων, μάλιστα οι… φήμες θέλουν τα πρώτα τους μοντέλα πολύ κοντά στην παραγωγή.



Πιστεύεται πως σαν πρώτο μοντέλο η Honda θα παρουσιάσει την ηλεκτρική έκδοση του θρυλικού «παπιού» της. Όσο για την Yamaha, η αγορά ακόμα αναμένει το πρώτο της μοντέλο, το PES1 που είχε ανακοινωθεί για το 2016. Θυμίζουμε πάντως πως το προκαταρκτικό αυτό σχέδιο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρωτοποριακή συνέργεια. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη, Βαρκελώνη, Λισσαβόνα κ.α.) παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρονται από πέρυσι, ενώ υπάρχει ήδη και εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρικών σταθμών επαναφόρτισης, τόσο για τα τετράτροχα όσο και για τα δίτροχα. newsbeast loading…

