Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Από μια ηλικία και μετά, το να «βρέχει» το παιδί το κρεβάτι του κατά τη διάρκεια του ύπνου έρχεται αναπάντεχα και προσπαθείτε από τη μια να το εξηγήσετε και από την άλλη να σταματήσει να το κάνει: Αν το παιδί έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το γιογιό και είναι ζήτημα χρόνου να κόψει εντελώς και την πάνα, όμως κάποιες φορές «βρέχει» το κρεβάτι του, πρέπει να δείτε τι συμβαίνει.



Ιδιαίτερα αν έχει φτάσει σε ηλικία 5 ετών και συνεχίζονται οι νυχτερινές ενουρήσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε παιδίατρο για να ελέγξει αν είναι παθολογικά τα αίτια που εξηγούν το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, μη μαλώνετε το παιδί επειδή «βρέχει» το κρεβατάκι του. Δεν το κάνει επίτηδες, δε νιώθει από μόνο του καλά και είναι ανώφελη και βλαπτική η ενοχοποίησή του.



Αναρωτηθείτε μήπως καταναλώνει μεγάλες ποσότητες υγρών λίγο πριν πάει για ύπνο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβεί το αναπάντεχο, αφού δεν ελέγχει ακόμα 100% τους σφιγκτήρες του. Να προτιμάτε να του δίνετε νερό, χυμούς κτλ. σταδιακά μέσα στη μέρα και όχι μαζεμένα πριν τον ύπνο. Ποτέ μην ξεχνάτε να παροτρύνετε το παιδί να κάνει τσίσα ως μέρος του «τελετουργικού» λίγο πριν τον ύπνο. Και η διαδικασία να γίνεται χωρίς πίεση και άγχος για να αδειάσει πλήρως την κύστη του. newsbeast loading…

