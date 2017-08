Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Το μπάνιο είναι το μέρος του σπιτιού που θέλετε, ίσως περισσότερο από τα άλλα, να μυρίζει όμορφα ανά πάσα στιγμή. Εκτός από το να το διατηρείτε καθαρό χρησιμοποιώντας μυρωδάτα καθαριστικά, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να έχει το μπάνιο σας πάντα μια μυρωδιά φρεσκάδας.



Πάρτε λίγο ευκάλυπτο ή λεβάντα ή δεντρολίβανο ή μέντα και δημιουργήστε ένα μικρό μπουκέτο. Στη συνέχεια δέστε το με έναν σπάγκο και βάλτε το μπουκέτο σε όποιο σημείο του μπάνιου σας θέλετε.



Το καλύτερο είναι να το βάλετε κοντά στην μπανιέρα ή να το δέσετε σε κάποιο σημείο της ντουζιέρας σας. Το μπάνιο σας θα μυρίζει με αυτό τον τρόπο πάντα όμορφα και μάλιστα με φυσικό τρόπο.

