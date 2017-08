Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Διευθυντής Π.Ε. Γρεβενών καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών, από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, για το υπόλοιπο της θητείας έως 31/08/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 27 του ν.4327/2015, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε μία μόνο Διεύθυνση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Πληροφορίες στο τηλ. : 2462 353131 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ

