Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Αποφάσισες να ακολουθήσεις μια ισορροπημένη διατροφή και να μπεις σε πρόγραμμα γυμναστικής, για να απαλλαγείς από τα κιλά που σε βασανίζουν και να «κάψεις» το λίπος που συγκεντρώνεται τοπικά. Αναρωτήθηκες όμως ποτέ πού καταλήγει αυτό, όταν πράγματι εξαφανίζεται από πάνω σου;



Την απάντηση δίνουν για άλλη μια φορά οι ειδικοί που έπειτα από έρευνα, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα που εντυπωσιάζει. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση British Medical Journal («When somebody loses weight, where does the fat go?») και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών που την πραγματοποίησαν, τόσο του Dr. Ρούμπεν Μέερμαν, όσο και του Dr. Αντριου Μπράουν, το λίπος του σώματος δεν μετατρέπεται σε ενέργεια ή σε θερμότητα, αντιθέτως το μεγαλύτερο μέρος του αποβάλλεται με την ανάσα σου, με τη μορφή διοξειδίου του άνθρακα. Οταν υπάρχει υπερβολική ποσότητα υδατανθράκων ή πρωτεϊνών στη διατροφή, το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιεί αυτήν την ποσότητα για να τη μετατρέψει σε χημικές ενώσεις που ονομάζονται τριγλυκερίδια που αποθηκεύονται στα λιποκύτταρα. Οι χημικές αυτές ενώσεις αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Στην περίπτωση που κάποιος ακολουθήσει μια χαμηλή σε λιπαρά δίαιτα ή ασκείται με ένταση, ο οργανισμός χρησιμοποιεί τις χημικές αυτές ενώσεις, από τις οποίες απελευθερώνεται ο άνθρακας που υπάρχει.



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, για να χάσει κανείς λοιπόν δέκα κιλά λίπους, θα πρέπει να εισπνεύσει 29 κιλά οξυγόνου, μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στην παραγωγή 28 κιλών διοξειδίου του άνθρακα και 11 κιλών νερού! Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το λίπος φεύγει από το σώμα, βρήκαν ότι 8,4 από τα κιλά ο άνθρωπος τα εκπνέει ως διοξείδιο του άνθρακα, ενώ τα υπόλοιπα 1.600 γραμμάρια γίνονται νερό και αποβάλλονται μέσω των ούρων, του ιδρώτα και άλλων υγρών του σώματος. Οι ερευνητές συμπέραναν έτσι ότι τα όργανα του σώματος που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους αλλά και λίπους δεν είναι άλλα από τους πνεύμονες. Ωστόσο, η θεωρία τους σχετικά με το πώς η αναπνοή μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της σιλουέτας, δεν ακυρώνει τη μεγάλη σημασία που έχει τόσο η ισορροπημένη διατροφή, όσο και η σωματική άσκηση, ακόμα και οι ασκήσεις γιόγκα που είναι μεν χαμηλής έντασης προπόνηση αλλά επικεντρώνεται στην αναπνοή. bovary loading…

