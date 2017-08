Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η αίσθηση εξατομικευμένου στυλ ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο στοιχείο της μάρκας Μini, ενώ η ευχάριστη οδήγηση με την go – kart αίσθηση και η υψηλή ποιότητα κατασκευής, κάνουν κάθε μοντέλο της μάρκας ξεχωριστό στην κατηγορία του.



Τώρα, τα μοντέλα της Mini προσφέρουν νέα πακέτα εξοπλισμού που έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν εταιρικές ανάγκες και ακόμα περισσότερο τους φίλους της μάρκας, παρέχοντάς τους μέγιστη ασφάλεια, χαμηλό κόστος χρήσης και σταθερά υψηλή αξία μεταπώλησης. Τα νέα πακέτα εξοπλισμού Pepper Advanced, Pepper Plus, Business Plus, Essential και Essential Plus διατίθενται για τις εκδόσεις των παρακάτω μοντέλων: Mini 3θυρο Cooper D, 5θυρο Cooper D, Countryman Cooper, Countryman Cooper D, Countryman One D, Clubman Cooper & Clubman One D



Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε επικοινωνώντας με το επίσημο δίκτυο εμπόρων, ή με το τμήμα εταιρικών πωλήσεων Mini (τηl. 210-9118018) ή στο e-mail MINIHellas.corporatesales@bmw.gr.

