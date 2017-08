Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Μια εύκολη και νόστιμη λύση για ένα βιαστικό σνακ, αλλά και μια καταπληκτική ιδέα για βραδυνό πιάτο ή ως συνοδευτικό με κρέατα ή ψάρι: Δοκιμάστε την μπρουσκέτα. Βάση της μπρουσκέτας είναι η ντομάτα, το καλό ψωμί, το ελαιόλαδο και το τυρί. Πάνω σε αυτή τη βάση, χτίστε την δική σας μπρουσκέτα με άλλα τυριά και φρούτα.



Πάρτε μερικές ιδέες. Με λυωμένο αβοκάντο και ψητό μπέηκον Με τυρί Philadelphia και ψημμένες πιπεριές Με καραμελωμένα κρεμμύδια, μυζήθρα και σύκα Με μαλακό τυρί, αχλάδι, καρύδια και μέλι Με μαλακό τυρί, πέστο και ψητά ντοματίνια Μαλακό τυρί, ντοματίνια, βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο Τρίψτε το σκόρδο στο ψωμί, ψιλοκόψτε την ντομάτα. Ψητές μελιτζάνες, ψητά κολοκυθάκια, λιαστή ντομάτα, ντοματίνια, τυρί ρικότα, ρόκα και βασιλικό Μαλακό τυρί και ψητές πιπεριές Πέστο, καραμελωμένα κρεμμύδια, ψητά ντοματίνια, μπαλσάμικο, μαλακό τυρί



Ψητά ντοματίνια, μαλακό τυρί, μέλι Μια μπρουσκέτα με αυθεντική χωριάτικη Μπρουσκέτα με καρπούζι και μπαλσάμικο Προσούτο και πεπόνι σε μπρουσκέτα. Ψητές γαρίδες σε μπρουσκέτα. Ντοματίνια σε μπρουσκέτα. Βάλτε στο τραπέζι με τους καλεσμένους σας αλείματα, καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά και αφήστε τους να κάνουν τη δική τους μπρουσκέτα iefimerida loading…

