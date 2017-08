Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν αστυνομικοί έλεγχοι από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς κατά το διαρρεύσαν τριήμερο, 31/07 έως 02/08/2017 σε περιοχές της Καστοριάς. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων σε περιοχές της Καστοριάς προαναφερόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά -13- ημεδαπούς, ηλικίας από 18 έως 49 ετών, για κατοχή -145,4- γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης. Αναλυτικότερα: Μεσημβρινές ώρες της 31-07-2017, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς συνελήφθησαν -2- ημεδαποί (σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις), διότι σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης,

μεσημβρινές ώρες της ιδίας ημέρας (31-07-2017), από προαναφερόμενους αστυνομικούς και αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Καστοριάς συνελήφθησαν -2- ημεδαποί, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν (ως οδηγός και συνοδηγός), βρέθηκε να κατέχουν από κοινού -59,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας (31-07-2017), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς συνελήφθησαν ακόμη -4- ημεδαποί (σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις), διότι σε έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους -34,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

απογευματινές ώρες της 01-08-2017, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, συνελήφθησαν -4- ημεδαποί (σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις), διότι σε έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους -44,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

απογευματινές ώρες της 02-08-2017, από προαναφερόμενους αστυνομικούς συνελήφθη -1- ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και έχουν ως σκοπό τόσο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, όσο και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

