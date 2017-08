Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για ακόμη μία φορά ο Ανδρέας Πάτσης, ο γνωστός Δικηγόρος με καταγωγή από το Δοτσικό Γρεβενών, έδειξε το ενδιαφέρον του για τα καλλιτεχνικά δρώμενα της περιοχής του τόπου καταγωγής του! Πέραν των φιλανθρωπιών που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας (σημαντικές και αρκετές), είναι από τους λίγους ανθρώπους που έμπρακτα, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα στηρίζει κάθε δράση, και προσπάθεια που γίνεται στο Νομό Γρεβενών. Με τη σειρά μας το Δ.Σ, η πρόεδρος του Συλλόγου Σμιξιωτών και το σύνολο των Σμιξιωτών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πάτση, για την γενναιόδωρη χορηγία του, για τη λαϊκή βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου 2017 στην κεντρική πλατεία της Σμίξης, όπου και η παρουσία του θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως ! Με εκτίμηση

Η πρόεδρος του Συλλόγου Σμιξιωτών

Μαρία Γίτση

