Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Είναι η στιγμή που περίμενα όλο το χρόνο. Η καλοκαιρινή μου απόδραση με τις κολλητές μου στον αγαπημένο μου προορισμό απέχει μόλις λίγες ημέρες. Κλείνω τα μάτια και ήδη νιώθω το δροσερό αεράκι του νησιού να χαϊδεύει το πρόσωπό μου. Στο μυαλό μου έρχονται εικόνες με τις πρωινές βόλτες στα σοκάκια, με το μεθυστικό άρωμα από το αγιόκλημα για συντροφιά, ενώ η θαλασσινή αύρα θα καληνυχτίζει τις βραδινές εξόδους. Ανυπομονώ ακόμη, για τις ατέλειωτες ώρες στην παραλία που με ένα δροσερό χυμό θα ατενίζω τη θάλασσα του Αιγαίου. Σκέφτομαι από τώρα τις βουτιές μου στα κρυστάλλινα νερά με τα λευκά, μεγάλα βότσαλα, ενώ τα καταπράσινα πεύκα από πίσω θα προσφέρουν απλόχερα τη σκιά τους.



Το μαγευτικό σκηνικό των καλοκαιρινών μου διακοπών βγάζει τον… φωτογράφο που κρύβω μέσα μου. Χαμογελάω στη σκέψη όσο σκέφτομαι τις φωτογραφίες με τις ευφάνταστες λεζάντες που θα ανεβάζω στο λογαριασμό μου στο Facebook και το Instagram. Παράλληλα, σκέφτομαι την Έλενα δίπλα μου στη ψάθα να στέλνει εκείνα τα ατελείωτα μηνύματα στο Viber του φίλου της. Είμαι σίγουρη ότι στο ενδιάμεσο, η άπλετη φυσική ομορφιά του νησιού και το ατελείωτο γαλάζιο θα είναι οι πρωταγωνιστές στις video-κλήσεις που θα στέλνει σε φίλους και γνωστούς. Όσο για την Κάτια, τη vlogger της παρέας, κάθε στιγμή θα αποτελεί έμπνευση για το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσει στο λογαριασμό της στο youtube. Τη φαντάζομαι από τώρα να βλέπει τα αγαπημένα της videoclip σε επανάληψη και να τραγουδάει μόνη της στην παραλία.



Φέτος στις διακοπές μας θα απολαμβάνουμε όσα θέλουμε χωρίς όρια. Θα μοιραζόμαστε τις στιγμές μας χωρίς να μας νοιάζει για τα gigabyte που καταναλώνουμε. Επίλεξε κι εσύ ένα από τα τρία πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες σου. Με το Social PASS χρησιμοποίησε ξέγνοιαστα από το κινητό το Facebook, το Instagram, το Twitter και άλλες δημοφιλείς εφαρμογές. Με το Chat PASS μοιράσου τις στιγμές σου από το κινητό μέσω Messenger, Viber, WhatsApp και Vodafone Call+ και Message+ ενώ με το Video PASS απόλαυσε από το κινητό σου τα πιο δημοφιλή video applications. newsbeast loading…

