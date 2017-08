Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Νέα πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, κατάσχοντας ακόμη και συσκευασμένες αμπούλες αερίου «γέλιου», πέτυχε το ΣΔΟΕ σε ελέγχους που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες στη Ρόδο, στην Κω και στη Ζάκυνθο. Ειδικότερα, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ Αττικής & Αιγαίου:



Ρόδος • Κατάσχεσαν σε επιχείρηση στη Ρόδο εμπορεύματα (περισσότερα από 71.500 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.). Η εν λόγω ποσότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει κατασχεθεί από διωκτική υπηρεσία. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι η καταγραφή -κατάσχεση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας έναρξης του ελέγχου και απαιτήθηκαν δύο τεράστια φορτηγά οχήματα για να μεταφερθούν τα κατασχεθέντα στην Αθήνα και να οδηγηθούν σε καταστροφή. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους ελεγκτές η επιμέλεια με την οποία είχαν αποθηκευτεί τα παραποιημένα προϊόντα. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για έναν αποθηκευτικό χώρο «λαβύρινθο», καθόσον υπήρχαν διάφοροι επιμέρους χώροι, οι είσοδοι των οποίων ήταν επιμελώς καλυμμένες πίσω από ντουλάπες- ράφια που μετακινούνταν με μηχανικό τρόπο. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε διεθνές κύκλωμα λαθραίας εισαγωγής, μέσω ελληνικών επιχειρήσεων, παραποιημένων προϊόντων από Τουρκία. Κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ανεπίσημων στοιχείων και τιμολογίων εισαγωγής, 2 Η/Υ και ένα tablet, προς επεξεργασία και αξιοποίηση. Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη τρία άτομα. Ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του τελωνείου Ρόδου και της αστυνομίας. • Κατάσχεσαν, σε παράνομο αποθηκευτικό χώρο που διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών στη Ρόδο, περίπου 2.000 φιάλες αλκοολούχων ποτών για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμολογικές επιβαρύνσεις. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11.500 φιάλες και κουτιά μπύρας, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών, των οποίων η ημερομηνία λήξης είχε παρέλθει ή θα έληγε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, βρέθηκαν χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση των ημερομηνιών λήξης και ειδικά για την αφαίρεση των ημερομηνιών λήξης των προϊόντων από τα μεταλλικά κουτιά και την αποκόλληση των αντίστοιχων ετικετών από τις φιάλες. Σε 2.000 από τα κατασχεθέντα κουτιά και φιάλες οι ημερομηνίες λήξης των προϊόντων είχαν σβηστεί. Σε προηγούμενο διάστημα είχε κατασχεθεί, από άλλη υπηρεσία, μηχανισμός εκτύπωσης σε φιάλες και μεταλλικά κουτιά, για την οποία υπάρχει σχετική δικογραφία. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του τελωνείου Ρόδου και της αστυνομίας.



Κως • Εντόπισαν σε επιχείρηση εισαγωγής τουριστικών ειδών στην Κω εργαστήριο επικόλλησης πλαστών σταμπών και ετικετών- σημάτων επώνυμων εταιρειών, καθώς και τοποθέτησης πλαστών μεταλλικών σημάτων. Κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 πλαστές στάμπες και 800 μεταλλικά σήματα επωνύμων εταιρειών, καθώς και τα αντίστοιχα μηχανήματα. Περαιτέρω, στις αποθήκες της επιχείρησης κατασχέθηκαν εμπορεύματα- περισσότερα από 7.500 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, γυαλιά ηλίου, πορτοφόλια, ρολόγια, υποδήματα, αρώματα- καλλυντικά κ.λπ.). Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Κω. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών υπαλλήλων. • Κατάσχεσαν σε παράλληλους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε δύο καταστήματα εμπορίας τουριστικών ειδών, ιδιοκτησίας συγγενούς του ως άνω ελεγχόμενου, εμπορεύματα (περισσότερα από 1.500 τεμάχια) με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών (απομιμήσεις) διαφόρων κατηγοριών (τσάντες, υποδήματα, πορτοφόλια κ.λπ.). Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Κω. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών υπαλλήλων. Στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της Κω κατασχέθηκε επίσης πλήθος στοιχείων (σημειώσεις, κάρτες, πελατολόγιο κ.λπ.), από τα οποία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εμπόρους που διακινούν στην Ελλάδα απομιμητικά προϊόντα κινεζικής προέλευσης. Ζάκυνθος • Κατάσχεσαν σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στη Ζάκυνθο, σε τρία καταστήματα εμπορίας τουριστικών ειδών και σε δύο εισαγωγικές επιχειρήσεις, εμπορεύματα- περισσότερα από 6.000 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών (απομιμήσεις) διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.), για τα οποία δεν επιδείχθηκαν σχετικά παραστατικά εισαγωγής και εμπορίας. Τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου και κατεστράφησαν. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του τελωνείου Ζακύνθου. • Δέσμευσαν σε μία εκ των ανωτέρω εισαγωγικών επιχειρήσεων 132.000 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη καταλληλότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και παραστατικά εισαγωγής. Απεστάλησαν δείγματα στον Ε.Ο.Φ. προκειμένου να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα αυτών για τη δημόσια υγεία. • Κατάσχεσαν σε δύο μπαρ εξοπλισμό και εκατοντάδες συσκευασμένες αμπούλες αερίου «γέλιου» (laughing gas), επιμελώς κρυμμένες σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, κατασχέθηκε λαθραία ποσότητα καπνού και ελήφθησαν δείγματα αλκοολούχων ποτών προκειμένου να σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για χημικές αναλύσεις. Οι υπεύθυνοι των κέντρων διασκέδασης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Ζακύνθου. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με τη συνδρομή υπαλλήλων του τελωνείου Ζακύνθου και αστυνομικών υπαλλήλων. iefimerida loading…

