Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε ηδωρεάν διάθεση κυνηγετικών φασιανών από το Κρατικό Εκτροφείο Γρεβενών σε κυνηγετικούς συλλόγους με σκοπό τον εμπλουτισμό βιοτόπων.

Συνολικά θα διατεθούν 2.600 κυνηγετικοί φασιανοί σε 12 κυνηγετικούς συλλόγους. Οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες προϋπολογισμό των Κυνηγετικών Συλλόγων. dasarxeio.com

