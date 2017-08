Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η τριχόπτωση είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά κάποιοι την εντοπίζουν περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το καλοκαίρι πολλοί άνθρωποι χάνουν περισσότερους τρίχες, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ανησυχητικό ή κάτι που θα πρέπει να σας προβληματίσει.



Αυτό οφείλεται στον φυσικό κύκλο της τρίχας. Η φυσιολογική τριχόπτωση οφείλεται στο ότι οι τρίχες δεν βρίσκονται όλες στην ίδια φάση ανάπτυξης: καθημερινά κάποιες αναγεννώνται και άλλες πεθαίνουν. Έτσι, το να χάνει κάποιος έως 100 τρίχες την ημέρα είναι κάτι φυσιολογικό.



Η απώλεια δείχνει ότι τελείωσε ο κύκλος ζωής του στελέχους της τρίχας και από τον θύλακο θα βγει ένα καινούριο. Το δέρμα του κεφαλιού συγκρατεί τις τρίχες τους πιο ηλιόλουστους μήνες για να προστατεύσει το κεφάλι από τα ηλιακά εγκαύματα. Στην εκπνοή του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, οι τρίχες αρχίζουν να πέφτουν. baby loading…

