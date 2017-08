Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Καθώς πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να αποχαιρετίσω την ΟΜΑΔΑ στην οποία ανδρώθηκα, την ΟΜΑΔΑ που αγάπησα και ένιωσα σαν δεύτερο σπίτι μου, την ΟΜΑΔΑ όπου έζησα 17 «αθλητικά» και 11 «προπονητικά» χρόνια έντονα, γεμάτα χαρές και λύπες, την ΟΜΑΔΑ με την οποία έζησα στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.. νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που με εμπιστεύθηκαν, με πίστεψαν, με στήριξαν, με βοήθησαν να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος προπονητής και άνθρωπος και μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω όλες αυτές τις όμορφες στιγμές κοντά τους. Πιο συγκεκριμένα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της διοίκησης της ομάδας, τον Τόλη Τζουβάρα, τον Στέφανο Τσιμινάκι, τον Γιάννη Ντάσιο , τον Γιάννη Γάτο, τους Νίκο και Γιώργο Κυρατζή καθώς και πολλούς άλλους ανθρώπους που συνέβαλαν στην προσπάθεια να αποτελέσει αυτός ο σύλλογος ένα σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού στα Γρεβενά. Ευχαριστώ ολόψυχα όλους αυτούς τους ανθρώπους καθώς ήταν πάντα δίπλα μου και μαζί χτίσαμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Ειδικότερα νιώθω την ανάγκη να εκφράσω από καρδιάς ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε δύο ανθρώπους που η σχέση μας κρατάει 28 ολόκληρα χρόνια, τον Μπάμπη Πενλίδη και τον Ηρακλή Ζήμπρα, καθώς αυτοί αποτέλεσαν για μένα δύο πολύτιμους συνεργάτες αλλά πάνω απ’ όλα δύο πραγματικούς φίλους. Δύο άνθρωποι που μου μετέδωσαν την αγάπη και το πάθος τους για το μπάσκετ, που ήταν συνεχώς στο πλευρό μου, πρόθυμοι να με ενθαρρύνουν να αντιμετωπίσω με σθένος και αισιοδοξία κάθε δυσκολία που παρουσιαζόταν στην αγωνιστική πορεία της ομάδας, και ποτέ δεν έχασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου, στις επαγγελματικές μου ικανότητες και την ευσυνειδησία με την οποία προσπάθησα να υπηρετήσω τον ρόλο μου ως προπονητής της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο και γιατρό της ομάδας μας, τον κ. Θάνο Λιάντση, που σε κάθε αγώνα ήταν πάντα κοντά στην ομάδα, έτοιμος να παρέχει κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια. Οι συζητήσεις μας ,το έξυπνο χιούμορ του και τα λόγια του σε κάθε δύσκολη μου στιγμή με έκαναν πάντα να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με θετική σκέψη. Ακόμα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίχτες της αντρικής ομάδας με τους οποίους συνεργάσθηκα τα τελευταία 4 χρόνια στη Γ’ Εθνική και κυρίως τα παιδιά με τα οποία κλείσαμε την πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη φετινή χρονιά. Τέλος, αφήνω το μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα «παιδιά μου» αναφερόμενος στους μικρούς αθλητές της ομάδας με τους οποίους ζήσαμε μοναδικές στιγμές έντασης, αγωνίας, χαράς, και οι οποίοι με εμπιστεύθηκαν και μου επέτρεψαν να συμβάλλω στη διαμόρφωση τους ως αθλητές, μου προσέφεραν συγκινήσεις, μα πάνω απ’ όλα με έκαναν περήφανο μέσα από το ήθος και τον σεβασμό με το οποίο αντιμετώπισαν τους προπονητές, τους συμπαίκτες, τους αντιπάλους τους και καθετί που αποτελεί κομμάτι του αθλήματος που ονομάζεται Μπάσκετ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στην ομάδα του Πρωτέα καλή συνέχεια και να επιτύχει όλους τους στόχους που θα θέσει στο μέλλον.’’

