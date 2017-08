Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η Οπρα Γουίνφρεϊ, που έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό από την εκπομπή «Τhe Οprah Winfrey Show», που σημείωνε για πολλά χρόνια υψηλά νούμερα τηλεθέασης, αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες στην Αμερική, αλλά και πηγή έμπνευσης για χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο. Η επιδραστική Αφροαμερικανή είναι γνωστό, πως πάντοτε έδινε μια μάχη με τα περιττά της κιλά, παρόλα αυτά κατόρθωσε να απαλλάξει το σώμα της από αυτά, χάνοντας σχεδόν είκοσι κιλά μέσα σε διάστημα 17 μηνών και σημαντικότατο ρόλο στη μεγάλη αυτή αλλαγή έπαιξε ο οργανισμός Weight Watchers, που ασχολείται με παροχή προϊόντων αλλά και υπηρεσιών για αδυνάτισμα.



Η Οπρα που πέτυχε άλλον έναν στόχο της, να συμφιλιωθεί με το φαγητό και το σώμα της, μοιράζεται συχνά αγαπημένες τις συμβουλές στην προσωπική ιστοσελίδα που διατηρεί. Εκεί ανακαλύψαμε και το πρωινό που λατρεύει να καταναλώνει, το οποίο είναι το μυστικό της για να ξεκινάει με θετική διάθεση και ενέργεια την κάθε της ημέρα. Τι περιλαμβάνει αυτό; Σύμφωνα με την ίδια το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε και να αλλάξει αν δεν του δώσεις ενέργεια. Για το λόγο αυτό και εκείνη τηρεί τον κανόνα αυτόν βάζοντας στο πρωινό της πολύ χρώμα μέσα από την κατανάλωση φρούτων. Στο μπολ της θα δείτε φράουλες, φέτες μπανάνας, σμέουρα και βατόμουρα αλλά και το λατρεμένο της πολύσπορο ψωμί το οποίο προτιμάει να ψήνει. Αν θέλετε να φάτε κάτι ακόμα πιο νόστιμο και χορταστικό το πρωί, μπορείτε να φτιάξετε ένα smoothie με μπανάνα, ανανά και μερικές κουταλιές βούτυρο αμυγδάλου και να γαρνίρετε με αποξηραμένα ή φρέσκα φρούτα και νιφάδες καρύδας για να του χαρίσετε μια τροπική όψη.



Επίσης, προτείνει την υπερτροφή που ακούει στο όνομα «κινόα» που μπορείτε να τη συνδυάσετε με μούρα, σιρόπι σφενδάμου, κανέλα ή εκχύλισμα βανίλιας για να απογειώσετε τη γεύση της. Οτιδήποτε κι αν επιλέξετε από τα παραπάνω, μην ξεχνάτε ότι μια καλλίγραμμη σιλουέτα και ένας γερός οργανισμός διατηρούνται και ενισχύονται από μια ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και από τη συστηματική σωματική άσκηση. bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 4th, 2017 at 09:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.