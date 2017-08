Αύγουστος 4th, 2017 by Σταματίνα

Από τα τέλη Ιουλίου δωρεάν πληρωμές φόρων γίνονται μόνο μέσω Internet Banking, Phone Banking, ATM και APS, καθώς οι συναλλαγές από το γκισέ έχουν ταρίφα χρέωσης. Όσοι λοιπόν επιλέγουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ ή τον φόρο εισοδήματος στο γκισέ των τραπεζών θα επιβαρύνονται με προμήθεια από την τράπεζα. Πρόκειται για μια μικρή χρέωση, της τάξης του 1,5 ευρώ, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε φορολογούμενος έχει να πληρώσει τουλάχιστον 8 δόσεις για ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος τότε ο πολίτης θα φτάσει να δώσει 12 ευρώ Οι εξαιρέσεις από τη χρέωση αυτή είναι ελάχιστες.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, από την Παρασκευή θα υπάρχει χρέωση στα γκισέ των τραπεζών και για τις παρακάτω συναλλαγές: 1. Πληρωμή Eνιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής που δεν ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες: – άνω των 70 ετών – άτομα σε δικαστική συμπαράσταση – άτομα που παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω – κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή. 2. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας μέσω καταστήματος από φορολογούμενους που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα εξόφλησης. 3. Όλες τις άλλες πληρωμές που αφορούν οφειλές (βεβαιωμένες ή μη) προς την ΑΑΔΕ. Οι φορείς είσπραξης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, η ΑΑΔΕ αναθέτει την είσπραξη δημοσίων εσόδων στους κάτωθι φορείς είσπραξης: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ALPHA BANK Α.Ε.

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε. BANK

4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε.

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

13. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

17. HSBC BANK PLC

18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Τα δημόσια έσοδα που θα εισπράττουν οι παραπάνω φορείς για λογαριασμό της ΑΑΔΕ είναι: α. Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής», ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη οφειλή. β. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής», ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή. γ. e-Παράβολο. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο», ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή. δ. Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία. Η υποβολή παραστατικών όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής». ε. Κάθε μελλοντικό έσοδο προς είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες. ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. 1. Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως αμοιβών τρίτων μέχρι την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο (ενδεικτικά ΔΙΑ.Σ. ΑΕ, χρήση συστημάτων πληρωμών), προκειμένου για τις παραπάνω συναλλαγές είσπραξης δημοσίων εσόδων για τις οποίες βαρύνεται η ΑΑΔΕ ορίζεται στο ποσό των: α) 0,075 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone Banking, ATM, APS και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου). β) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής δεν ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες: i) άνω των 70 ετών ii) σε δικαστική συμπαράσταση iii) άτομα που παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω iv) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή Η πιστοποίηση του υπόχρεου φορολογούμενου ως φυσικού προσώπου ανήκον σε κάποια από τις ανωτέρω συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής (web service) της ΑΑΔΕ τη στιγμή της συναλλαγής.



Οι φορείς είσπραξης υποχρεούνται για την υλοποίηση της αναγκαίας διεπαφής στα συστήματά τους για τη χρήση του web service, αποστέλλοντας στη Δ.ΗΛΕ.Δ. αίτηση εγγραφής και παραλαμβάνοντας κωδικούς πρόσβασης για το παραγωγικό περιβάλλον, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 8 της παρούσας απόφασης, για το χρονικό διάστημα μη υλοποίησης. Οι φορείς είσπραξης αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων» όπως ισχύει. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του φορέα είσπραξης με το web service της Α.Α.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, το κόστος της συναλλαγής θα βαρύνει την Α.Α.Δ.Ε. γ) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών στο Ελληνικό δημόσιο βάσει ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.



δ) 0,29 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α, σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω TAXISNET ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία. Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές, οι φορείς είσπραξης δεν θα επιβάλλουν για κανένα λόγο καμία άλλη επιβάρυνση στον υπόχρεο φορολογούμενο. Η αμοιβή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ορίζεται σε 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σε ό,τι αφορά συναλλαγές που παραλαμβάνει η ΔΙΑ.Σ. από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίοι δεν είναι μέλη της και τις οποίες επεξεργάζεται, εκκαθαρίζει, δρομολογεί και διακανονίζει. iefimerida loading…

