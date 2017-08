Αύγουστος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανακοινώθηκαν από το ΥΠΟΙΚ αλλαγές στα capital controls, οι οποίες θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου και θα οι καταθέτες θα μπορούν να κάνουν εφάπαξ ανάληψη 1.800 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου από την 1η Σεπτεμβρίου προχωράει η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η απόφαση δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τι θα ισχύει για τις αναλήψεις

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα επιτρέπεται, πλέον, από κάθε τραπεζικό λογαριασμό, η ανάληψη ποσού 1.800 ευρώ ακόμη και εφάπαξ μέσα σε έναν μήνα.

Υπενθυμίζεται πως έως τότε ισχύει η δυνατότητα ανάληψης ποσών μέχρι 840 ευρώ ανά 14 ημέρες δηλαδή 1.680 ευρώ ανά 28 ημέρες.

Τι αλλάζει για το άνοιγμα λογαριασμού Θα επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

ΕΟμοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.

το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό πρόσωπο προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρεί ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.Δ. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. 41756 οικ/26.5.2017 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄1884), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εγγύηση προήλθε με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό. Αλλαγές και στην Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») συγκεκριμένο ποσό μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αναλυτικά η απόφαση του ΥΠΟΙΚ εδώ (αρχείο pdf)

iefimerida

