Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Γρεβενά βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Γυναικών, όπου συνεχίζει την προετοιμασία της εν όψει του προκριματικού ομίλου του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Με αφορμή την διαμονή τους εδώ, την Πέμπτη (3-8), δόθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου των Εθνικών ομάδων βόλεϊ Γυναικών και Παίδων, παρουσία του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, από τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς Νίκο Ζαλμά και Γιώργο Ρούση. Στην συνέντευξη, που συντόνιζε το πρώην μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βόλεϊ και νυν Γενικός Γραμματέας της Ενωσης Πετοσφαίρισης Μακεδονίας Κώστας Κυριάκου, παραβρέθηκαν οι αρχηγοί (της Γυναικείας ομάδας) Γρεβενιώτισσες Κατερίνα Γιώτα και Ευαγγελία Χαντάβα, ο Team Manager Χλιός Ιωάννης, οι αρχηγοί των Παίδων Ράπτης, Γεωργίου και Καπετανίδης και ο Team Manager Βαγγέλης Πετρόπουλος.



Οι Γυναίκες

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παραμείνει στα Γρεβενά μέχρι και τις 21 Αυγούστου και μετά θα αναχωρήσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του 3ου προκριματικού γύρου από 22 έως 27 Αυγούστου 2017. Υπενθυμίζουμε ότι στον προκριματικό όμιλο εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν επίσης η οικοδέσποινα Ολλανδία και οι Τσεχία, Βέλγιο, Βουλγαρία και Σλοβενία. Οι παίδες

Στα Γρεβενά βρίσκονται και οι Παίδες της Εθνικής, όπου θα συμμετάσχουν στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Σερβία το διάστημα 8-12 Αυγούστου.















































εικόνες με καλύτερη ανάλυση στον ΑΕΤΟ



