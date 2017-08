Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να δεχτείτε τις θερμές ευχαριστίες μας για τη συμμετοχή και την υποστήριξη που δείξατε στο σύλλογο μας για την υλοποίηση της εκδήλωσης 15η χρονιά ‘ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ’ River Spirit. Η βοήθεια σας αποτελεί για μάς μια ανεκτίμητη πράξη αναγνώρισης της συλλογικής προσπάθειας μας με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του Νομού Γρεβενών.

Με την ελπίδα μιας εξίσου θερμής και γόνιμης συνεργασίας στο μέλλον, σας ευχαριστούμε θερμά όλους αλλά και τον καθένα χωριστά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον σύλλογο μας, καθώς και την πολύτιμη συμβολή σας σε αυτό το εγχείρημα.

Με εκτίμηση

Φυσιολατρικός Σύλλογος Γρεβενών

‘Γιαγκούλεια’

