Αύγουστος 3rd, 2017

Επειτα από επιπλοκές, μεταξύ των οποίων και εγκεφαλίτιδα, που προκάλεσε τσίμπημα κουνουπιού κατέληξε το πρώτο θύμα του ιού του Δυτικού Νείλου για το έτος 2017 στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία γυναίκα 90 ετών, η οποία αν και είχε επιβαρυμένη υγεία, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε ότι κατέληξε από μόλυνσης που προκάλεσε η εγκεφαλίτιδα, όπως αναφέρει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).



Τα στοιχεία της εβδομαδιαίας επιδημιολογικής έκθεσης του Κέντρου, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του, αναφέρουν πως άλλοι δύο ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, από τους οποίους ο ένας με εγκεφαλίτιδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συνολικά φέτος, 12 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν νοσήσει. Από αυτούς, 8 εκδήλωσαν βαριά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση) και 4 εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Το ΚΕΕΛΠΝΟ εκτιμά πως οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού κατά την τρέχουσα περίοδο, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. «Ως εκ τούτου, συνιστούμε να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα ατομικής προστασίας από κουνούπια σε όλη την επικράτεια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κέντρο.



Πώς μεταδίδεται ο ιός Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Η βασική δεξαμενή του ιού στη φύση είναι τα άγρια πτηνά απ’ όπου μολύνονται τα κουνούπια, ενώ οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια συμπτωματολογία, ενώ οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου, όπως π.χ. εγκεφαλίτιδα, αφορούν συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα.



Μέτρα πρόληψης Τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, περιλαμβάνουν τη χρήση εγκεκριμένων δραστικών εντομοαπωθητικών ουσιών σώματος και περιβάλλοντος, σητών, κουνουπιέρων, κλιματιστικών κ.λπ., καθώς και την αποφυγή δημιουργίας λιμναζόντων νερών σε αυλές και μπαλκόνια. iefimerida loading…

