Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ενσαρκώνει την εξέλιξη του SWIFT DNA και έρχεται με σκοπό να εμπνεύσει τον οδηγό του μέσω της επιτυχίας, της συνεχούς βελτίωσης και της καινοτομίας. Το νέο μοντέλο διαθέτει όλα τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας αλλά και τεχνολογίες αιχμής όπως η πλατφόρμα νέας γενιάς «HEARTECT», η οποία προσφέρει εξαιρετική οδική συμπεριφορά σε στροφές, επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση και την εξαιρετική ακρίβεια χειρισμών κατά τους ελιγμούς.



Το SWIFT επανασχεδιάστηκε με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια των κινητήριων συνόλων και στην πλατφόρμα, προκειμένου ο οδηγός να γίνεται ένα αρμονικό σύνολο με το αυτοκίνητο και να έχει τον πλήρη έλεγχό του. Tα παραπάνω επιβεβαιώνει το 120 κιλά μικρότερο βάρος αμαξώματος που διαθέτει το νέο SWIFT σε συνδυασμό με τους εξαιρετικούς κινητήρες νέας γενιάς. Ο βενζινοκινητήρας 1.0 BOOSTERJET (112hp) προσφέρει εξαιρετική οικονομία καυσίμου και υψηλή δύναμη. Η μικρή του χωρητικότητα και η τεχνολογία άμεσου ψεκασμού περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου, την ώρα που ο υπερτροφοδότης παράγει ροπή ισοδύναμη με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.700-1.800 κυβικών εκατοστών, από μόλις ένα λίτρο χωρητικότητας. Το νέο SWIFT διατίθεται επίσης με τον βενζινοκινητήρα 1.2 DUALJET (90hp). Και οι δυο εκδόσεις διατίθενται με το σύστημα HYBRID της SUZUKI. Πρόκειται για ένα ιδανικό για compact αυτοκίνητα υβριδικό σύστημα, το οποίο πετυχαίνει τη μείωση της κατανάλωσης παρέχοντας υποβοήθηση μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται κατά την πέδηση και αποθηκεύεται στην μπαταρία. Τα highlights του νέου SWIFT Ευρηματικό σύνολο Το νέο SWIFT έχει κατά 10 χιλιοστά μικρότερο μήκος από το σημερινό, ενώ ταυτόχρονα το μεταξόνιό του είναι κατά 20 χιλιοστά αυξημένο, δημιουργώντας έτσι περισσότερη αίσθηση ελευθερίας στο εσωτερικό, προσφέροντας παράλληλα 265 λίτρα χώρου αποσκευών, δηλαδή 54 περισσότερα από το υπάρχον SWIFT . Συναρπαστική οδηγική εμπειρία Το νέο SWIFT προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης, με το αμάξωμα να ζυγίζει μόλις 840 κιλά* λόγω της πλατφόρμας νέας γενιάς HEARTECT που εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις σε κάθε διαδρομή. Προηγμένη ασφάλεια Το νέο SWIFT χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ένα προηγμένο σύστημα εμπρόσθιας ανίχνευσης (RBS & DSBS)*, το οποίο συνδυάζει μια κάμερα και έναν αισθητήρα laser, που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή λειτουργιών ασφάλειας όπως η υποβοήθηση πέδησης, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και εκτροπής αυτοκινήτου, και η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων. Χρησιμοποιεί επίσης ένα χιλιοστομετρικό ραντάρ το σύστημα Radar Break Support (RBS) για τη λειτουργία του Adaptive Cruise Control. Εμπνευσμένος σχεδιασμός Εξωτερικός σχεδιασμός Τα στοιχεία που υπενθυμίζουν την κληρονομιά SWIFT στο σχεδιασμό του νέου μοντέλου, περιλαμβάνουν τους δυνατούς «ώμους», τις μαύρες εμπρός κολώνες οροφής και τα κάθετα τοποθετημένα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω. Εσωτερικός σχεδιασμός Το εσωτερικό του νέου SWIFT έχει οδηγοκεντρική σχεδίαση. Το δερμάτινο sport τιμόνι, τα εργονομικά εμπρός καθίσματα και η κεντρική -στραμμένη προς τον οδηγό- κονσόλα διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Καινοτομία Σύστημα HYBRID Το νέο SWIFT εξοπλίζεται με υβριδικό σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Το σύστημα HYBRID της Suzuki αποτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για την υποστήριξη του κινητήρα. Νέας γενιάς πλατφόρμα «HEARTECT» Το νέο SWIFT διαθέτει μια νέας γενιάς πλατφόρμα «HEARTECT» που προσφέρει βελτιωμένη απόδοση, καθώς είναι ελαφριά και εξαιρετικά άκαμπτη. 5τάχυτο χειροκίνητο, CVT και 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Ένα 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει ιδανική κλιμάκωση για κάθε κινητήριο σύνολο, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αναλογία χαμηλής κατανάλωσης και απόδοσης. Dual Sensor Brake Support (DSBS) Το εξελιγμένο σύστημα εμπρόσθιας ανίχνευσης υποστηρίζει μια σειρά από τεχνολογίες ασφάλειας, με βασικότερη από αυτές το σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης Dual Sensor Brake Support (DSBS). newsbeast loading…

