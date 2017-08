Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Οι γυναίκες που αυξάνουν το βάρος τους, ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη κύησης, σύμφωνα με μια νέα νορβηγική επιστημονική έρευνα. Ο διαβήτης κύησης είναι η εκδήλωση αυξημένου σακχάρου στο αίμα, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο στη μητέρα, όσο και στο παιδί.



Η παχυσαρκία της γυναίκας πριν μείνει έγκυος, καθώς και η αύξηση του βάρους της κατά την κύηση, είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη κύησης. Η νέα μελέτη δείχνει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται επίσης, αν η γυναίκα βάλει πρόσθετα κιλά ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες. Οι ερευνητές του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, με επικεφαλής τη Λιν Σορμπάι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό PLoS Medicine, ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 24.200 μητέρες που είχαν γεννήσει δύο φορές. Διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο βάρος έχει πάρει η γυναίκα ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη εγκυμοσύνη, τόσο αυξάνει η πιθανότητα εκδήλωσης διαβήτης κύησης.



Οι γυναίκες που ανάμεσα στις δύο εγκυμοσύνες είχαν αυξήσει το βάρος τους κατά μία έως δύο μονάδες μάζας σώματος (κιλά ανά τετράγωνο ύψους σε μέτρα), είχαν διπλάσιο κίνδυνο για την εμφάνιση διαβήτη κύησης στη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης τους. Ο κίνδυνος ήταν αυξημένος κατά 2,6 φορές για όσες ενδιάμεσα είχαν αυξήσει το βάρος τους κατά δύο έως τέσσερις μονάδες μάζας σώματος και πενταπλάσιος για όσες είχαν προσθέσει πάνω από τέσσερις μονάδες. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες που είχαν δείκτη μάζας σώματος κάτω από 25 κατά την πρώτη εγκυμοσύνη τους. Από την άλλη, ο κίνδυνος του διαβήτη κύησης είναι μειωμένος για τις υπέρβαρες γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος 25 έως 30, οι οποίες κατάφεραν να χάσουν δύο μονάδες ανάμεσα στις δύο εγκυμοσύνες. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

