Αύγουστος 3rd, 2017

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το πρωί της Τετάρτης, 2 Αυγούστου 2017, εορτή της Ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, τέλεσε τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου στην Καλλιθέα των Γρεβενών. Εγκαίνια, είναι η τελετή με την οποία καθιερώνεται και καθαγιάζεται ένας Ιερός Ναός και από απλό κτίσμα μεταβάλλεται σε οίκο λατρείας και προσευχής και η τράπεζά του σε Ιερό Θυσιαστήριο και Αγία Τράπεζα.

Όλο το χωριό καθώς και πολλοί ιερείς της Μητροπόλεώς μας συμμετείχαν σ’ αυτό το πνευματικό πανηγύρι. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, βήμα βήμα, εξηγούσε στους πιστούς τα στάδια της Τελετής των Εγκαινίων του Ναού, έτσι ώστε όλοι, όχι απλά να παρευρίσκονται σωματικά, αλλά να κατανοούν και να συμμετέχουν λογικά και με όλη την ψυχή τους και την προσευχή τους στα τελούμενα. Η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων γύρω από το Ναό στο τέλος του Όρθρου, η θριαμβευτική είσοδος και πάλι στον Ιερό Ναό, η τοποθέτηση των Λειψάνων στην ειδική θέση της Αγίας Τραπέζης, η σφράγισή τους με κηρομαστίχη και αρώματα, το πλύσιμο και ο καθαρισμός της Αγίας Τραπέζης με σαπούνι και ζεστό νερό, ο ραντισμός της με μύρο, η τοποθέτηση των τεσσάρων Ευαγγελιστών στις τέσσερις γωνίες της, το ντύσιμό της με το κατασάρκιο και την στολή της, οι ωραίες ευχές που διαβάζονται, όλα αυτά δημιούργησαν ιδιαίτερη συγκίνηση και κατάνυξη στους παρευρισκόμενους πιστούς. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που ακολούθησε της Τελετής των Εγκαινίων, ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι τα Εγκαίνια ενός Ναού δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον καθαγιασμό του Ναού αλλά και τον δικό μας αγιασμό και ευχήθηκε τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου να είναι και εγκαίνια της ψυχής μας σε μια καινούργια ζωή με αγάπη, πίστη και μετάνοια. Μετά την πνευματική τροφή που όλοι έλαβαν με τη συμμετοχή τους στα Εγκαίνια και τη Θεία Λειτουργία, ακολούθησε και υλική τράπεζα που πρόσφεραν σε όλους οι κάτοικοι του χωριού. Δείτε εικόνες:



















































