Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ένα ακόμα χαστούκι στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θεωρείται η απόφαση διοικητικού δικαστηρίου της Στουτγάρδης, το οποίο με απόφασή του καθιστά εφικτή την απαγόρευση εισόδου στο κέντρο της πόλης οχημάτων με ντιζελοκινητήρα παλαιότερης γενιάς.



Η απόφαση του δικαστηρίου δικαιώνει την οργάνωση Γερμανική Περιβαλλοντική Βοήθεια που προσέφυγε στην δικαιοσύνη με σκοπό να πιέσει την τοπική κυβέρνηση ώστε να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την υγεία των πολιτών. Η περιβαλλοντική οργάνωση χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες στη Γερμανία. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βάδης-Βυρτεμβέργης τάχθηκε κατά των απαγορεύσεων κυκλοφορίας, επιχειρηματολογώντας ότι αρκούν απλά «αναβαθμίσεις» των λογισμικών των οχημάτων. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι η προστασία της υγείας των πολιτών βαραίνει περισσότερο από τα δικαιώματα των κατόχων ντίζελ οχημάτων και άφησε να εννοηθεί ότι η απαγόρευση εισόδου στο κέντρο της Στουτγάρδης είναι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο. Ήδη όμως στο προοίμιο της συνάντησης ο καθηγητής Οικονομικών, εξειδικευμένος σε ζητήματα αυτοκινητοβιομηχανίας, Φέρντιναντ Ντούντεχεφερ δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Σε συνέντευξη στην DW τόνισε: «Η λεγόμενη συνάντηση κορυφής θα είχε ρόλο προτύπου αν ήταν ειλικρινής. Όπως όμως όλα δείχνουν η συνάντηση, για την οποία τόσα γράφονται και λέγονται, θα περιοριστεί σε… μπαλώματα. Στόχος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι να αποφύγει απαγορεύσεις εισόδου παλαιότερης τεχνολογίας ντιζελκινητήρων στο κέντρο των πόλεων. Παράλληλα θα επιδιώξει να γίνουν αναβαθμίσεις στα λογισμικά των οχημάτων που στην ουσία δεν έχουν κανένα κόστος. Από την άλλη πλευρά η καγκελάριος θέλει όλα να κυλήσουν ήρεμα μέχρι τις εκλογές. Θα είναι επομένως μια συνάντηση στραμμένη στο παρελθόν».



Ο γερμανός ειδικός πιστεύει ότι η Γερμανία θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Βρετανίας και της Γαλλίας και να απαγορεύσει την κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μέσα στην επόμενη 20ετία, μιας και όπως τονίζει τίποτα δεν μπορεί πια να σώσει το ντίζελ: «Μια συνάντηση κορυφής στραμμένη στο μέλλον θα έπρεπε να περιλαμβάνει την ανακοίνωση ότι η Γερμανία αλλάζει πλεύση, ότι αποχαιρετά το ντίζελ, ότι από εδώ και στο εξής το δημόσιο δεν θα επιδοτεί πλέον το ντίζελ και κατά συνέπεια θα επιβάλλει τους ίδιους φόρους σε ντίζελ και την βενζίνη αλλά και τα ίδια τέλη κυκλοφορίας στους ντιζελκινητήρες. Εκτός αυτού στη συνάντηση θα έπρεπε να ανακοινωθεί ότι η Γερμανία να δημιουργήσει υποδομή φόρτισης ηλεκτροκινητήρων. Και τέλος να σταλεί σαφές μήνυμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες για την χρονιά από την οποία θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως έκαναν η Νορβηγία, η Βρετανία και η Γαλλία». newsbeast loading…

