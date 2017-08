Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόκριση στην παράταση για ΑΠΟΕΛ



Μετά από μία… χαλαρή εμφάνιση και έχοντας εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση από το Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός έπαιξε όσο χρειαζόταν για να περάσει στα πλέι οφ του Champions League αποκλείοντας την Παρτιζάν που πάλεψε (Ολυμπιακός – Παρτιζάν 2-2) στο Καραϊσκάκη.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ πάλεψε, έδειξε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από ότι στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν απέφυγε την ήττα από την ΤΣΣΚΑ (ΤΣΣΚΑ – ΑΕΚ 1-0) και έτσι συνεχίζει στα προκριματικά του Europa League. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του 3ου προκριματικού, οι πέντε υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League είναι οι εξής: Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν), Αστάνα (Καζακστάν), Ριέκα (Κροατία), Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) και Σλάβια Πράγας (Τσεχία). Σημειώνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στα πλέι οφ και συνεπώς είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Οι «ισχυροί»

Ολυμπιακός 64.580

Σέλτικ 42.875

Κοπεγχάγη 37.800

ΑΠΟΕΛ 26.210

Μάριμπορ 21.125 Οι «αδύνατοι»

Καραμπάγκ 18.050

Αστάνα 16.800

Ριέκα 15.550

Χάποελ Μπερ Σεβά 10.875

Σλάβια Πράγας 8.135



Πρόκριση στην παράταση για ΑΠΟΕΛ Στα πλέι οφ του Champions League προκρίθηκε ο ΑΠΟΕΛ. Το ντεμπούτο του Γιώργου Δώνη ήταν εντυπωσιακή και οι Κύπριοι κέρδισε 4-0 στην παράταση (1-0 κ.α.) την Βιτορούλ. Στο 54′ ο Καρλάο έκανε το 1-0 και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάποιο γκολ και έτσι οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί ο ΑΠΟΕΛ ήταν καταιγιστικός και σημείωσε τρία τέρματα. Στο 93’ ο Μερκής έκανε το 2-0 και ένα λεπτό αργότερα ο Ντε Καμάργκο σφράγισε την πρόκριση. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το γκολ του Εφραίμ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, όπου διαμόρφωσε και το τελικό 4-0. ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Καρλάο (80’ Μερκής), Ρουέδα, Μιλάνοφ, Λάγο, Βινίσιους, Μοράις, Μπερτόλιο, Βάντερ (88’ Εφραΐμ), Αλωνεύτης (55’ Εμπεσίλιο), Ντε Καμάργκο. Βιτορούλ: Ριμνιτσεάνου, Κονσταντίν, Μπενζάρ, Κόμαν, Τσίρου, Νεντέλτσου (82’ Μλάντεν), Λόπες, Μπολί, Γκανέα, Τσικαλντάου (82’ Ερέα), Τσίτσου. (96’ Περέιρα).

Στις ρεβάνς του 3ου προκριματικού του Champions League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Τρίτη 1η Αυγούστου Σερίφ (Μολδαβία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-2 (0-0)



Τετάρτη 2 Αυγούστου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 2-2 (3-1) ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0 (2-0) ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-1 (0-1) Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Στέαουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) 1-4 (2-2) Κοπεγχάγη (Δανία) – Βαρντάρ Σκοπίων (ΠΓΔΜ) 4-1 (0-1) Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) – Αστάνα (Καζακστάν) 1-0 (1-3) Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (1-3) Ριέκα (Κροατία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 0-0 (1-1) Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 3-1 (0-2) ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) – Βιτορούλ (Ρουμανία) 4-0 (παρ)(0-1) Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) – Μάριμπορ (Σλοβενία) 0-1 (0-1) Άγιαξ (Ολλανδία) – Νις (Γαλλία) 2-2 (1-1) Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Σέλτικ (Σκωτία) 0-1 (0-0) Μπασακσεχίρ (Τουρκία) – Μπριζ (Βέλγιο) 2-0 (3-3) δολ

