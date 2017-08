Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από την Κινηματογραφική Λέσχη Γρεβενών του συλλόγου Ελπίδα και το Φεστιβάλ Βωβούσας, στην αυλή του Ξενοδοχείου Βάλια Κάλντα. Αξιότιμοι/-ες Η Κινηματογραφική Λέσχη Γρεβενών του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Βωβούσας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει σε ένα τριήμερο κινηματογραφικών θερινών προβολών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ώρα 8:00μ.μ. την προβολή της ταινίας Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί του Βασίλης Λουλές, την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 8:30μ.μ. την προβολή της ταινίας Rafiki – Οι καλύτεροι φίλοι (με ελληνικούς υπότιτλους, ιδανική και για παιδιά) του Christian Lo, και το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 και ώρα 8:30μ.μ. την ταινία String-less του Άγγελου Κοβότσου. Οι προβολές θα διεξαχθούν στην αυλή του Ξενοδοχείου Βάλια Κάλντα στο Περιβόλι Γρεβενών. Η είσοδος σε όλες τις προβολές θα είναι ελεύθερη. Ο Υπεύθυνος της Κινηματογραφική Λέσχης Η Πρόεδρος Παπαθεοδώρου Ευθύμιος Ευαγγελία Μπόγκια

