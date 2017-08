Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η αιφνιδιαστική κίνηση του υπουργείου Παιδείας να επιλέγονται οι σημαιοφόροι στο δημοτικό μετά από κλήρωση και όχι βάσει των βαθμών τους προκάλεσε μείζον πολιτικό ζήτημα με την αντιπολίτευση. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη ΝΔ και στη συνέχεια ακολούθησαν Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ενώ και ο Δημήτρης Καμμένος (ΑΝΕΛ), μετά το αντάρτικο για το άσυλο, με αναρτήσεις του τάχθηκε κατά της κλήρωσης για τη σημαία.



Από την άλλη, το υπουργείο Παιδείας επιμένει στη θέση του και μάλιστα ο Κώστας Γαβρόγλου έδωσε μία απίστευτη εξήγησηQ «Για εμάς η σημαία δεν πρέπει να είναι βαθμολογικό έπαθλο. Όλοι έχουν δικαίωμα να την κρατούν, όπως και υποχρέωση να την υπερασπίζονται. Στρατό δεν πάνε μόνον οι άριστοι μαθητές, πάνε όλοι, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους». Οργή και μετωπική σύγκρουση για τους σημαιοφόρους με κλήρωση Μητσοτάκης: Εξίσωση προς τα κάτω παντού Με μία επικριτική ανάρτηση για την κυβέρνηση σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter την ανάδειξη των σημαιοφόρων στις παρελάσεις στο δημοτικό με κλήρωση. «Σημαιοφόροι με κλήρωση: Έτσι αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ την επιβράβευση της προσπάθειας. Εξίσωση προς τα κάτω, παντού. #Παιδεία», έγραψε στο λογαριασμό του ο πρόεδρος της ΝΔ. «Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, πιστή στο δόγμα του εξισωτισμού προς τα κάτω, καταργεί το κριτήριο της επίδοσης για την επιλογή́ σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου και εισάγει την κλήρωση ως τρόπο επιλογής», είχε δηλώσει νωρίτερα η τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, Νίκη Κεραμέως. Η βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι η κυβέρνηση καταργεί και την παρουσία των σημαιοφόρων στις δοξολογίες και με αυτόν τον τρόπο ανατρέπει παραδόσεις δεκαετιών στο όνομα ενός δήθεν προοδευτισμού. «Για άλλη μία φορά, αποθεώνεται η λογική της ήσσονος προσπάθειας. Το μήνυμα που δίνουν στη νέα γενιά είναι ότι δεν χρειάζεται προσπάθεια και προσωπικός αγώνας για την επιτυχία και την καταξίωση, αλλά τύχη. Αυτό επιχειρεί λυσσαλέα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Παιδεία, να γίνουν όλοι ίσοι με το βλέμμα προς τα κάτω. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα της μετριότητας και της ημιμάθειας. Στον αντίποδα, η δική μας λογική για την Παιδεία, το δικό μας όραμα, συνίσταται στο αξιακό τρίπτυχο της αριστείας, της φιλομάθειας και της αξιοκρατίας», τόνισε η κ. Κεραμέως. Λοβέρδος: Αντιπαιδαγωγική ρύθμιση

«Πρόκειται για αντιπαιδαγωγική ρύθμιση. Οι γονείς των αριστούχων μαθητών αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές ήταν περήφανοι. Τώρα μετρά η τύχη και όχι ο άριστος. Δεν είστε εχθροί της αριστείας είστε έξαλλοι εχθροί της αριστείας» σημείωσε από τη μεριά του ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος.



Θεοδωράκης: Για την κυβέρνηση η αριστεία είναι χολέρα

«Για την κυβέρνηση εκτός από την καριέρα, και η αριστεία είναι χολέρα. Ακολουθούν ένα κατήφορο που οδηγεί την Παιδεία στην απαξίωση. Προτιμούν μια βαλκανική παρά μια ευρωπαϊκή Παιδεία. Είναι φανερό ότι στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ίπταται το πνεύμα Καρανίκα» τόνισε ο Σταύρος Θεοδωράκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστέλλει τη σημαία της αριστείας» δηλώνει ό Τομέας Παιδείας του Ποταμιού «Τελικά η αριστεία είναι ρετσινιά, και όσους υπουργούς Παιδείας και αν αλλάξει ο κ. Τσίπρας, είτε για επικοινωνιακούς, είτε για άλλους λόγους, όλοι πρεσβεύουν αυτήν τη ρήση του κ. Μπαλτά» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Παιδείας του Ποταμιού, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Κατόπιν τούτου, ο Τομέας Παιδείας του κόμματος υποστηρίζει ότι «έτσι και ο κ. Γαβρόγλου, ενώ στη Βουλή υπήρχε η συζήτηση για την τριτοβάθμια Παιδεία, έφερε Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 79/2017), με το οποίο ορίζει πλέον την επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών μέσω κλήρωσης». Το Ποτάμι κατηγορεί την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι «καθημερινά, με λόγια και με έργα, αποδεικνύει την ιδεοληπτική της αλλεργία σε κάθε μορφή καταξίωσης και αριστείας. Με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, κάτι τόσο τιμητικό, όπως το να είσαι η/ο σημαιοφόρος του σχολείου σου, μετατρέπεται σε μία διαδικαστική υποσημείωση. Έτσι, για ακόμη μία φορά, όπως και με τον τρόπο εισαγωγής στα πειραματικά σχολεία, «μαθαίνει» στα παιδιά μας ότι για να ξεχωρίσεις δεν χρειάζεται προσπάθεια αλλά «τύχη»!». Επίσης, επιρρίπτει ευθύνες στον υπουργό Παιδείας, τον οποίο καλεί να αποσύρει το συγκεκριμένο Διάταγμα. «Εκτός, βέβαια, και αν σκέφτονται ήδη σε επόμενη έκδοση ΠΔ, να ορίσουν οι μαθητές να ψηφίζουν για τον σημαιοφόρο και τους παραστάτες…» σχολιάζει σκωπτικά ο Τομέας Παιδείας του Ποταμιού. ΔΗΜΑΡ: Αντί να καταργήσουν τις παρελάσεις, καταργούν την αριστεία

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να καταργήσουν τις μαθητικές παρελάσεις, αποφάσισαν να καταργήσουν την αριστεία! Με βάση το νέο Προεδρικό Διάταγμα, οι σημαιοφόροι στις μαθητικές παρελάσεις θα επιλέγονται πλέον με κλήρωση. Δεν θα είναι αυτοί με την καλύτερη επίδοση αλλά οι πιο τυχεροί! Είναι πλέον εύκολα αντιληπτό το “όραμα” του κ. Τσίπρα για τα “σχολειά”. Ο εξισωτισμός προς τα κάτω όμως δεν είναι προοδευτική αλλά ιδεοληπτική και βαθιά συντηρητική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει προσκολλημένος στις εμμονές του και δεν προχωρά ούτε στο πεδίο βασικών αλλαγών που δεν έχουν καμία σχέση με τα μνημόνια, όπως για παράδειγμα στο θέμα των μαθητικών παρελάσεων. Η ιστορία όμως δεν πρέπει να υπενθυμίζεται μέσα από “στρατιωτικού τύπου” παρελάσεις των μαθητών, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν από εναλλακτικές μορφές εκδηλώσεων, αλλά μέσα από τη σωστή διδασκαλία στα σχολεία. Αν οραματιζόμαστε ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την επιβράβευση της προσπάθειας, για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών με αξιοκρατία. Επιτέλους η χώρα χρειάζεται παντού προοδευτικές τομές. Για αυτό στην ΔΗΜΑΡ λέμε ΝΑΙ στην αριστεία και OΧΙ στον αναχρονιστικό θεσμό των “στρατιωτικού τύπου” μαθητικών παρελάσεων. Ένωση Κεντρώων: Να μας εξηγήσει η Κυβέρνηση γιατί το κάνει «Η Ελλάδα έχει μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά και η προσθήκη στην ατζέντα επιπρόσθετων άλλων προβλημάτων επιβαρύνει το κλίμα», αναφέρει η Ένωση Κεντρώων και συνεχίζει: «Επί χρόνια τη σημαία κρατούν στις παρελάσεις οι πρωτεύοντες των μαθητών. Το να έρχεται τώρα ο Υπουργός και να τοποθετεί την κλήρωση ως κριτήριο στη θέση της καλύτερης επίδοσης δεν αντιλαμβανόμαστε τι εξυπηρετεί. Ούτε είναι αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αλλά να μας εξηγήσει η Κυβέρνηση γιατί το κάνει, την ώρα που την κοινωνία βασανίζουν τεράστια προβλήματα». Το προεδρικό διάταγμα

Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 3rd, 2017 at 20:39 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.