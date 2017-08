Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τρικοκκιάς και Τριφυλλίου μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το απόγευμα της Τετάρτης 2 Αυγούστου 2017, όπου και τέλεσε τις Παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο και κήρυξε το Θείο Λόγο στο εκκλησίασμα.







