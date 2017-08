Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Προσπαθείτε να καταλάβετε τι πάει λάθος και το παιδί δε φέρεται κατά πώς πρέπει εντός κι εκτός σπιτιού. Το θέμα είναι ότι εύκολα μπορείτε να καταλήξετε σε συμπεράσματα και οι δυσκολίες αρχίζουν στη διαχείριση και στην αλλαγή πορείας της ανατροφής…



Όταν οι αρνητικές συμπεριφορές του παιδιού εντοπίζονται στη συνύπαρξή του με άλλα παιδάκια, διερευνήστε μέσα από συζήτηση μαζί του αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι βιώνει bullying, είτε απλά είναι κάπως περιθωριοποιημένο. Αν τα προβλήματα έχουν τελικό αποδέκτη εσάς, ενδεχομένως να νιώθει παραμελημένο γενικά ή συναισθηματικά και με αδόκιμους τρόπους προσπαθεί να εκδηλώσει τη δυσφορία του. Αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, μπορεί απλά να επιζητά την προσοχή σας, βλέποντας ότι δεν τα καταφέρνει λεκτικά. Μην ενδώσετε στα πείσματά του, εφ’όσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις να διακόψετε κάτι που κάνετε για να ασχοληθείτε μαζί του και πείτε του ευγενικά ότι άλλη στιγμή θα το πραγματοποιήσετε με μεγάλη ευχαρίστηση. Αναρωτηθείτε μήπως η γενικότερη συμπεριφορά σας απέναντι στο παιδί δεν είναι η ενδεδειγμένη. Μήπως δηλαδή ξεσπάτε συχνά τα νεύρα σας πάνω του, το απαξιώνετε συχνά και γενικά δε φρονίζετε άθελά σας να αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση;



Σίγουρα ένας βασικός λόγος που το παιδί παρουσιάζει συχνά αρνητικές συμπεριφορές είναι η έλλειψη ηρεμίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Μεγαλώνει δηλαδή με τους γονείς του να τσακώνονται συχνά, ακόμα και μπροστά του και αυτό είναι κάτι που του προκαλεί ανασφάλεια. Το κομμάτι της πειθαρχίας είναι μια ακόμα εξήγηση στο θέμα αυτό. Είτε αυτό λέγεται παντελής έλλειψη κανόνων, είτε υπερβολική προσήλωση των γονιών στην πειθαρχία του παιδιού και τα δύο προξενούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις από το μικρό σας. newsbeast loading…

