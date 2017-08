Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017, πρώτη ημέρα της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ξεκίνησε την πνευματική του περιοδεία στα χωριά του νομού μας τόσο για να έρθει σε επαφή με τους κατοίκους τους όσο και για να τους στηρίξει στον πνευματικό αγώνα της προετοιμασίας τους για την μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, την Κοίμηση της Παναγίας μας. Έτσι, το πρωί λειτούργησε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Πυλωροί Γρεβενών όπου τέλεσε και τον Αγιασμό της πρωτομηνιάς.



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, χοροστάτησε στον Εσπερινό των Εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Γρεβενών και στη συνέχεια μετέβη στο Πολυνέρι Γρεβενών όπου τέλεσε την Παράκληση της Παναγίας.

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 3rd, 2017 at 10:32 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.