Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αύξηση του τέλους έκτακτης εισφοράς υπέρ ΣΤ’ Κ.Ο.ΜΑ.Θ., ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση της, που διενεργήθηκε στις 28 /5/2017 στην Θεσσαλονίκη, από την πλειοψηφία των εκπροσώπων των συλλόγων που συμμετέχουν ως μέλη , στο δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης μας. Η θέση του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών που εκφράστηκε με την φήφο του,την ημέρα της συνεδρίασης ήταν και παραμένει ΑΡΝΗΤΙΚΗ σε κάθε είδους αύξηση,ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας,η πλειοψηφία αποφάσισε την αύξηση της έκτακτης εισφοράς υπέρ ΣΤ’ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. κατά 5,00 ευρώ,οπότε σύμφωνα με το καταστατικό της , θα πρέπει να τηρήσουμε την συγκεκριμένη απόφαση. ΤΟ

Δ. Σ.

