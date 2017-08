Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η μεσογειακή διατροφή ωφελεί την υγεία και ιδίως μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά μόνο στους ανθρώπους που ανήκουν στα ανώτερα, από άποψη εισοδήματος και μόρφωσης, στρώματα.



Αυτό είναι το απρόσμενο συμπέρασμα μιας νέας ιταλικής επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με την οποία μόνο οι κοινωνικά προνομιούχοι στην πραγματικότητα «κερδίζουν» από τη μεσογειακή δίαιτα. Οι ερευνητές του ιταλικού Νευρολογικού Μεσογειακού Ινστιτούτου IRCCS Neuromed (μεταξύ των οποίων ο ελληνικής καταγωγής Γιώργος Πούνης), με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Τζιοβάνι ντε Γκαετάνο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό επιδημιολογίας International Journal of Epidemiology, ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 18.000 ανθρώπους άνω των 35 ετών, στο πλαίσιο της μελέτης Moli-sani. Διαπιστώθηκε ότι όσοι ακολουθούν την μεσογειακή διατροφή, έχουν κατά μέσο όρο 15% μικρότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιοπάθειας, κάτι που λίγο-πολύ ήταν γνωστό και από προηγούμενες μελέτες. Όμως η νέα έρευνα συμπέρανε για πρώτη φορά ότι τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής δεν είναι τα ίδια για όλους τους ανθρώπους, αλλά επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ενός ανθρώπου.



Τα οφέλη είναι ορατά για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τουλάχιστον 40.000 ευρώ περίπου.

Αλλά για τους ανθρώπους με χαμηλότερο εισόδημα και μικρότερη μόρφωση, τα οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία τους φαίνεται να είναι πολύ μικρότερα ή ανύπαρκτα. Οι ερευνητές αποδίδουν εν μέρει αυτή τη διαπίστωση στο ότι οι πιο ευκατάστατοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πιο ποιοτική μεσογειακή διατροφή, τρώγοντας μια μεγαλύτερη ποικιλία φρούτων, λαχανικών, ψαριών, δημητριακών ολικής αλέσεως και άλλων υγιεινών προϊόντων, από ό,τι οι φτωχοί. Οι τελευταίοι συχνά αγοράζουν «μεσογειακές» τροφές με μικρότερη θρεπτική αξία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

