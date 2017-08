Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την εξοικείωση του κοινού με την πολιτιστική κληρονομιά και δεδομένης της μεγάλης ανταπόκρισης που γνωρίζει ο θεσμός της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου σε πανελλαδική κλίμακα, συνεχίζει και φέτος κρατώντας ανοιχτά και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με παράλληλη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. H Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών σε συνεργασία με τον Δήμο Δεσκάτης συμμετέχει για μια ακόμη χρονιά στη διοργάνωση και σας προσκαλεί να υποδεχθούμε μαζί το φεγγάρι, τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, σε ένα μαγευτικό τοπίο στις όχθες του Αλιάκμονα και σε ένα ξεχωριστό μνημείο των Γρεβενών, την Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου Τορνικίου. Το διώροφο, μοναδικό στην Δυτική Μακεδονία, καθολικό της Μονής διασώθηκε με τη μεταφορά του κατά 140 μέτρα σε υπερκείμενη θέση προκειμένου να διασωθεί από τον κατακλυσμό των νερών με τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα. Το μνημείο αποτελείται από δυο επάλληλους, μονόχωρους και κατάγραφους ναούς. Στον άνω όροφο, ο οποίος κτίσθηκε το 15ο αι. σώζονται τοιχογραφίες που αποδίδονται σε καστοριανό εργαστήριο. Ο κάτω όροφος διαμορφώθηκε σε ναό σε μεταγενέστερη εποχή, κατά τον 18ο αι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Θεματικές ξεναγήσεις από αρχαιολόγους και συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών στο καθολικό της μονής Ώρα: 20:00 – 22:00 Μουσική βραδιά με τίτλο «Ψάχνω στο φως … με τραγούδια αγαπημένα». Συμμετέχουν: Ιορδάνης Σιδηρόπουλος ερμηνεία, Μερόπη Βλαχογιάννη πλήκτρα, Γιάννης Ευστρατιάδης τύμπανα, Χρήστος Ραγγούσης μπάσο, Γιάννης Σιάρρας βιολί, Περσεφόνη Χατζηνικολάου φωνή. Ώρα: 22.30

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

