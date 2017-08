Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Συνθήκες καύσωνα θα βιώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το ισχυρό μελτέμι που έπνεε τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να εξασθενήσει. Όπως αναφέρει στην πρόβλεψή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μέχρι να εξασθενήσει το μελτέμι οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας θα δροσίζονται σημαντικά. Αντίθετα, όμως, στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, που δεν μπορούν να ευνοηθούν από τους βοριάδες, φαίνεται ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39-40° C σε τοπικό επίπεδο. Συνεχίζοντας την πρόβλεψή του για τον καιρό, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει:



Από το Σάββατο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην υπόλοιπη χώρα Η περαιτέρω εξασθένηση του μελτεμιού, από το Σάββατο, θα σημάνει την γενικευμένη άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, το προσεχές Σαββατοκύριακο, θα σημειωθούν οι εξής μέγιστες κατά τόπους θερμοκρασίες : Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: 40-41°C

Κεντρική Μακ/ Μακεδονία: 40-41°C (πιθανώς πολύ τοπικά 42°C)

Δυτική Μακεδονία: 38°C

Θεσσαλία: 40-41°C

Ήπειρος: 40-41°C

Δυτική Στερεά: 40-41°C

Δυτική Πελ/νησος: 40-41°C

Επτάνησα: 37-38°C (πιθανώς πολύ τοπικά 39°C) Ενώ στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα (κεντρο-ανατολική Στερεά, Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, αυτά της τάξεως των 37-38°C και πιθανώς 39°C στις αντίστοιχες ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.



Επίσης στα νησιά του Αιγαίου η κατάσταση θα είναι ακόμη καλύτερη, αν εξαιρέσουμε ασφαλώς το βορειοανατολικό Αιγαίο που και εκεί θα σημειωθούν θερμοκρασίες που θα προσεγγίζουν τους 37°C κατά μέσο όρο. «Φούρνος» η Ιταλία και οι βαλκανικές χώρες Τις ίδιες ώρες (Σαββατοκύριακο) θα φλέγεται στους 43-44°C και πιθανώς στους 45°C μεγάλο μέρος της Ιταλίας αλλά και των Βαλκανικών χωρών (εκεί ίσως μικρότερες οι μέγιστες). Ευτυχώς δεν θα έρθει σε εμάς αυτό, έτσι τουλάχιστον φαίνεται με τα νεότερα στοιχεία. Συνθήκες καύσωνα την ερχόμενη εβδομάδα Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ερχόμενη εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από αρκετή έως πολλή ζέστη. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά θα επικρατήσουν συνθήκες ήπιου καύσωνα, ενώ προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα έχει την τάση να ανέβει λίγο παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα αγγίξουν σε αρκετές πεδινές ηπειρωτικές περιοχές τους 41-42°C. iefimerida loading…

