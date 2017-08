Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot ανέλαβε να παραδώσει τα 143 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα, τα οποία θα δωρίσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο ΕΚΑΒ. Τα Peugeot Boxer θα διασκευαστούν σε ασθενοφόρα στην Πορτογαλία, από Πιστοποιημένο Διασκευαστή του εργοστασίου της Peugeot, που εξασφαλίζει την ποιότητα που απαιτεί ο Γαλλικός κατασκευαστικός κολοσσός για τα οχήματά του.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά πέντε εταιρείες και η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της Peugeot. Υπολογίζεται ότι τα οχήματα θα παραδοθούν στο ΕΚΑΒ σε χρόνο ρεκόρ από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Όμιλος Συγγελίδη θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Νιάρχος και ειδικότερα στην συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων, δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην Επικράτεια. Η PEUGEOT του Ομίλου Συγγελίδη, πλην των 143 ασθενοφόρων στο Ίδρυμα Νιάρχος, έχει αναλάβει επίσης και την παράδοση Ασθενοφόρων οχημάτων στην ΔΕΗ, τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΒΟΛ, τον Δήμο Κέας, τα Λατομεία Κυριακίδης, την δωρεά 4 Ασθενοφόρων οχημάτων από την εταιρεία Οδοσήμανση στο ΕΚΑΒ. newsauto

