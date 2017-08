Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών για την εξυπηρέτησή τους από τις επιχειρήσεις εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ -μπαρ κτλ) υπενθυμίζει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής με αφορμή την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τα εξής: Τιμοκατάλογος – Ζητάτε τον τιμοκατάλογο του καταστήματος. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν έναν ανά δύο τραπέζια και να τον διαθέτουν σε κάθε πελάτη πριν από την παραγγελία. – Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι υποχρεωτικά στα Ελληνικά και προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα. – Ένας κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτημένος στην είσοδο του καταστήματος. – Πρέπει πάντα να αναγράφονται οι τελικές τιμές, καθώς την ένδειξη: «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). – Εάν διαθέτουν κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα ή λαχανικά, πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο με την ένδειξη «κατεψυγμένο» καθώς και «προμαγειρεμένο» ή «προτηγανισμένο» για φαγητό.

– Στις σαλάτες πρέπει να αναγράφεται η ονομασία όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν. – Πρέπει να αναγράφεται το είδος των ελαίων που χρησιμοποιείται σε ωμή μορφή στα φαγητά. – Δεν επιτρέπεται η χρέωση του «κουβέρ» (π.χ. σέρβις). – Πρέπει να διατίθεται τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής. Προσοχή! Ζητάτε πάντα απόδειξη και ελέγχετε τα είδη που παραγγείλατε Δελτίο Παραπόνων Τα καταστήματα μαζικής εστίασης υποχρεούνται να τηρούν «Δελτίο Παραπόνων» σε ειδική θήκη, σε εμφανές σημείο στην έξοδο του καταστήματος εις τριπλούν, ώστε να συμπληρώνεται από τον καταναλωτή εφόσον έχει παράπονο και να αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου κάθε Περιφέρειας.

