Αύγουστος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 5 άτομα ½ κιλό αλεύρι

1 φακελάκι ξερή μαγιά

350 γρ. φέτα σε τρίμματα

1 κ.γ. ζάχαρη

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

2 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο Εκτέλεση Σε μία λεκάνη κοσκινίζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε μέσα τη μαγιά, τη ζάχαρη, λίγο αλάτι και νερό χλιαρό. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να έχουμε μία ζύμη εύπλαστη και μαλακή και αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί για 1 ώρα αφού την έχουμε σκεπάσει με μια πετσέτα. Όταν η ζύμη είναι έτοιμη προσθέτουμε μέσα τη φέτα σε τρίμματα , το δυόσμο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και πλάθουμε σε μικρά καρβελάκια. Λαδώνουμε ένα ταψί, βάζουμε τα καρβελάκια και τα αφήνουμε σκεπασμένα να φουσκώσουν για 30-40 λεπτά. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μισή ώρα περίπου μέχρι να αποκτήσουν ένα χρυσοκίτρινο χρώμα.

