Αύγουστος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, το τελευταίο βόρειο τμήμα της Ιονίας Οδού (Πέρδικα – Α/Κ Εγνατίας, Ιωάννινα). Πρόκειται για το τελευταίο τμήμα, 14 περίπου χιλιομέτρων, με την παράδοση του οποίου η Ιόνια Οδός γίνεται ένας ενιαίος, ολοκληρωμένος, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος, που θα ενώνει την Αθήνα με τα Ιωάννινα σε 3,5 ώρες. Το τμήμα Πέρδικα – Ιωάννινα θα έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπως το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου, 2 ανισόπεδους κόμβους, τη δίδυμη σήραγγα της Αμπελιάς, τη γέφυρα του Κρυβοφού, 11 άνω & κάτω διαβάσεις, καθώς και 51 οχετούς.

Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος στην κυκλοφορία, η διάρκεια της διαδρομής από Πέρδικα Ιωαννίνων στον κόμβο της πόλης με την Εγνατία Οδό μειώνεται στο μισό. Η εκδήλωση για την παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος θα γίνει στην είσοδο της σήραγγας Αμπελιάς στο ρεύμα προς Ιωάννινα, στις 13:00. Tην ίδια ώρα ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρια αλλά δεκάδες είναι τα χιλιόμετρα στα οποία ακόμα και τώρα γίνονται έργα και που το υπουργείο Μεταφορών «ξέχασε» να αναφέρει στους… πανηγυρισμούς του για τα εγκαίνια της Ιονίας Οδού. Ενώ, δηλαδή, στις επίσημες ανακοινώσεις γίνεται λόγος για τα τελευταία 14χλμ. της Ιονίας Οδού – από την Πέρδικα μέχρι τη συμβολή με την Εγνατία Οδό – που δίνονται στην κυκλοφορία από σήμερα Πέμπτη 3 Αυγούστου, όπως καταγγέλλουν διερχόμενοι οδηγοί από τις 27 Ιουλίου είναι κλειστό και το τμήμα από τη Φιλιππιάδα μέχρι την Πέρδικα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης με την Εγνατία. Πρώτο Θέμα



