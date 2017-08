Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Τέσσερα επιχειρηματικά σχήματα αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό επέκτασης του μετρό της Αθήνας.



Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η ΓΕΚ Τέρνα θα καταθέσει προσφορά στο πλαίσιο κοινοπραξίας με τη γαλλική Vinci και τη Siemens, δήλωσε εκπρόσωπος της ΓΕΚ Τέρνα.

Προσφορές αναμένεται επίσης να καταθέσουν η Άκτωρ με την ιταλική Ansaldobreda, η J&P Avax με την ιταλική Ghella και τη γαλλική Alstom και η Μυτιληναίος με την ισπανική FCC, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος που δεν κατονομάζεται.



Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών εκπνέει στις 10 Αυγούστου, σημειώνει το Reuters. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

