Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Το σταφύλι είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού και πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες για τον οργανισμό. Αυτό που δεν ξέρουν αρκετοί είναι ότι εξίσου ωφέλιμα είναι και τα κουκούτσια από τα σταφύλια καθώς όντας πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες, προσφέρει πολλά στην υγεία μας.



Δείτε παρακάτω τρεις λόγους για να μην πετάξετε την επόμενη φορά τα κουκούτσια από τα σταφύλια… 1. Βοηθούν στον καθαρισμό του αίματος Χάρη στην περιεκτικότητά τους σε θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ουσίες, τα κουκούτσια σταφυλιού μπορούν επίσης να συμβάλουν στον καθαρισμό του αίματος απομακρύνοντας τις άχρηστες ουσίες από φάρμακα και άλλα βλαβερά στοιχεία που συσσωρεύονται στο αίμα. 2. Έχουν αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες Οι αντιβακτηριακές τους ιδιότητες μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη μικροβίων, να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν διάφορα είδη λοιμώξεων. Έχουν επίσης αντιφλεγμονώδη δράση που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της σοβαρότητας διαταραχών



3 Προστατεύουν τους πνεύμονες Η αντιβακτηριακή και η αντιισταμινική δράση των κουκουτσιών σταφυλιού καταπολεμά τις αλλεργίες, ενισχύοντας και προστατεύοντας τους πνεύμονές σας προκειμένου να προληφθεί η λοίμωξη και άλλες νόσοι που μπορούν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία τους. loading…

