Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Καλοκαιρινές διακοπές δίχως μαγιό δεν νοούνται! Ολόσωμο, μπικίνι, στράπλες, αθλητικό, με ή χωρίς «καυτά» ή ψηλά κοψίματα στους γοφούς . Μονόχρωμο, με polka dots ή prints και εκκεντρικά σχέδια. Μίνιμαλ, ρομαντικό, μοντέρνο, αποκαλυπτικό, σέξι ή χαριτωμένο. Το μαγιό είναι από μόνο του ένα fashion κομμάτι, που απογειώνει τις εμφανίσεις μας στην παραλία και τα pool bars και κάνει το δικό του statement, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Η διαδικασία της επιλογής εκείνου που θα κολακεύει τη σιλουέτα μας ξεκινά από τις πρώτες κιόλας ημέρες του καλοκαιριού, από τη στιγμή που οι εταιρείες θα λανσάρουν τις πρώτες τους συλλογές και σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμα πιο απαιτητική βέβαια είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να διατηρήσουμε την ποιότητα και τη φρεσκάδα του κατά τη διάρκεια των διακοπών και γιατί όχι να εξασφαλίσουμε, ότι θα το έχουμε στη βαλίτσα μας και την επόμενη χρονιά. Αν πίστευες όμως, ότι οι ένοχοι που πιθανότατα φθείρουν το μαγιό είναι μόνο οι ακτίνες του ήλιου, το θαλασσινό νερό, το χλώριο, η άμμος και το αντηλιακό, τότε κάνεις λάθος, μιας και ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του μπορεί να είναι και ο τρόπος και η συχνότητα με τον οποίο το πλένεις σε καθημερινή βάση, για να το κρατήσεις καθαρό από ιδρώτα, μικρόβια και λεκέδες.



Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις; Να πλένεις το μαγιό σου μετά από κάθε χρήση του Δεν έχει σημασία αν έχεις κολυμπήσει ή όχι στο νερό της πισίνας ή στη θάλασσα. Το μαγιό μπορεί να λερωθεί ακόμα και από τα προϊόντα που χρησιμοποιείς για να προστατευτείς από την ηλιακή ακτινοβολία, από τα προϊόντα ενυδάτωσης αλλά κι εκείνα που φοράς για να αρωματίσεις το δέρμα σου. Για να μην καταστρέψεις τις ίνες του, φρόντισε να το πλένεις αμέσως μετά από κάθε χρήση με δροσερό νερό βρύσης. Πρόσεξε το πλύσιμο στο χέρι Για να απομακρύνεις τα υπολείμματα των προϊόντων από το μαγιό σου, γέμισε αρχικά το νεροχύτη στο μπάνιο με κρύο νερό και πρόσθεσε μια κούπα λευκό ξύδι. Αφησε το μαγιό να μουλιάσει για 30 λεπτά σε αυτό και μετά ξέπλυνε το πολύ καλά, πάλι με κρύο νερό. Στέγνωσε το σωστά, χωρίς να το στύψεις Ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο κανείς προσπαθεί να στεγνώσει γρήγορα το μαγιό του και βασικότερα να απομακρύνει την περίσσεια ποσότητα νερού από αυτό, είναι το στύψιμο. Κάτι τέτοιο ωστόσο μπορεί να καταστρέψει την ελαστικότητά του και να το ξεχειλώσει. Είναι προτιμότερο να απομακρύνεις την περίσσεια ποσότητα νερού χρησιμοποιώντας μια στεγνή πετσέτα. Ρόλαρε το μαγιό επάνω στην πετσέτα και πίεσε το ελαφρά με αυτήν για να απορροφηθεί το νερό. Επειτα μπορείς να το κρεμάσεις για να στεγνώσει.

Απέφυγε τον ήλιο μετά το πλύσιμο Ο καλύτερος τρόπος αλλά και τόπος για να στεγνώσει το μαγιό, χωρίς να αλλοιωθούν οι ίνες του και να σπάσουν είναι ένα σκιερό μέρος είτε στο εσωτερικό του σπιτιού είτε στη βεράντα. Αυτό προστατεύει και από την πιθανότητα να χάσει το χρώμα του. Extra tips: Μην μουλιάζεις ποτέ το μαγιό σου σε λεκάνη για όλη τη νύχτα.

Πρόσεχε τους λεκέδες που είναι πιθανό να δημιουργηθούν από σκουριά επάνω στο μαγιό.

Μην κάθεσαι σε τραχιές επιφάνειες όταν φοράς το μαγιό, γιατί αυτές ίσως γδάρουν το ύφασμα και δημιουργήσουν ελάττωμα.

Αν θέλεις να βάλεις το μαγιό στο πλυντήριο, φρόντισε να χρησιμοποιήσεις οπωσδήποτε μαλακτικό ρούχων και να επιλέξεις το ελαφρύ πρόγραμμα. bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 2nd, 2017 at 22:49 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.