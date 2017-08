Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Απρόσμενη τροπή πήρε ένα πείραμα του Facebook, όταν δύο ρομπότ άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους σε μια παράξενη γλώσσα που μόνο εκείνα καταλάβαιναν. Τα δύο chatbots επέφεραν τις δικές τους αλλαγές στην αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα μια «γλώσσα» λειτουργικά για τα ίδια αλλά μυστηριώδη για τους ανθρώπους που υποτίθεται πως τα είχαν στην ευθύνη τους.



Το παράξενο περιστατικό συνέβη όταν το Facebook έβαλε τα chatbots να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν το ένα με το άλλο για μια εμπορική συναλλαγή, επιχειρώντας να ανταλλάξουν καπέλα, μπάλες και βιβλία που το καθένα είχε μια δεδομένη αξία. Τα πράγματα όμως είχαν διαφορετική εξέλιξη καθώς τα δύο ρομπότ έδειχναν να απευθύνονται το ένα στο άλλο σε μια γλώσσα που καταλάβαιναν και τα δύο- αλλά ήταν εντελώς ακατανόητη στους ανθρώπους. Οι οδηγίες που είχαν δοθεί στα ρομπότ, εξηγεί η εφημερίδα Independent, ήταν να διαπραγματευτούν μεταξύ τους και να βελτιώσουν τη συναλλαγή τους στην πορεία. Ο διάλογος είχε ως εξής: Μπορεί να μην βγάζει για μας κάποιο νόημα, αλλά φαίνεται να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στον λόγο των ρομπότ. Ο τρόπος με τον οποίο επιμένουν στα ονόματά τους μοιάζει να είναι μέρος της ίδιας της διαπραγμάτευσης και όχι κάποια αστοχία στον τρόπο με τον οποίο διαβάζονταν τα μηνύματα.



Μάλιστα η διαπραγμάτευση έγινε σε αυτή την παράξενη γλώσσα και είχε επιτυχή κατάληξη. Ο ερευνητής Mike Lewis, που συμμετείχε στην οργάνωση του πειράματος, είπε πως η εταιρεία αποφάσισε να τερματίσει τη συνομιλία επειδή στόχος της ήταν να υπάρχουν bots που θα μιλούν με ανθρώπους. Τα chatbots έμαθαν επίσης να διαπραγματεύονται με τρόπο που έδειχνε πολύ ανθρώπινος. Για παράδειγμα, έδειχναν να ενδιαφέρονται πολύ για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε στη συνέχεια να υποκριθούν πως έκαναν μεγάλη θυσία αφήνοντάς το, σύμφωνα με δημοσίευση του τμήματος Έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης του Facebook από τον περασμένο μήνα. Το πείραμα αυτό του Facebook δεν είναι το μόνο στο οποίο μορφές τεχνητής νοημοσύνης επινοούν νέες μορφές γλώσσας. Νωρίτερα φέτος, η Google είχε αποκαλύψει πως η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί στο εργαλείο της μετάφρασης δημιούργησε τη δική της γλώσσα. Αλλά η εταιρεία ήταν ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή και επέτρεψε να συνεχιστεί. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 2nd, 2017 at 22:05 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.