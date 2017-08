Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, παρατηρείται έξαρση των λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος της γυναίκας.



Έτσι λοιπόν μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, στις αρχές του φθινοπώρου, πολλές, νέες κυρίως γυναίκες, επισκέπτονται τον γυναικολόγο τους, για να αντιμετωπίσουν τις λοιμώξεις αυτές, είτε πρόκειται για απλές κολπίτιδες, είτε για αιδοιοκολπίτιδες ή κολποτραχηλίτιδες, είτενγια ουρολοιμώξεις. Οι κολπίτιδες μπορεί να οφείλονται σε: Μύκητες (η συχνότερη αιτία)

Βακτηρίδια (Gadnerella Vaginalis)

Τριχομονάδες (Trichomonas vaginalis)

Μυκόπλασμα (ουρεόπλασμα)

Χλαμύδια

Ιοί (όπως ο HPV και ο έρπης των γεννητικών οργάνων) Οι επιπτώσεις των λοιμώξεων αυτών μπορεί να είναι παροδικές αλλά κάποιες φορές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη μελλοντική γονιμότητα αλλά ακόμα και στην ίδια τη ζωή της γυναίκας αλλά και του άνδρα. Για την εμφάνιση των περισσότερων μολύνσεων ενοχοποιούνται οι πισίνες, η θάλασσα και η απευθείας επαφή με την άμμο. Τα μέτρα προστασίας όπως η αντικατάσταση του βρεγμένου μαγιό με ένα στεγνό αμέσως μετά το μπάνιο, η χρήση βαμβακερών εσωρούχων ώστε να «αναπνέει» η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων, η αποφυγή χημικών και αποσμητικών στην περιοχή καθώς και η αποφυγή καθίσματος απευθείας στην άμμο ή σε παγκάκια/στέρεα καθίσματα θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τη μόλυνση.



Τα τελευταία χρόνια, τα τοπικά (κολπικά) προβιοτικά, βοηθούν στην αποφυγή αυτών των προβλημάτων, όταν χρησιμοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών, ως προφύλαξη. Ένας άλλος σημαντικός λόγος για την εμφάνιση αυτών των νοσημάτων είναι οι σεξουαλικές επαφές, χωρίς προφυλάξεις. Επομένως, θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όσους δεν έχουν σταθερή σχέση πως η χρήση προφυλακτικού και η σωστή επιλογή ενός συντρόφου είναι ένα σημαντικό μέσο προστασίας από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Σε κάθε περίπτωση, ένας πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, στις αρχές του φθινοπώρου, θα σας αποκαλύψει εάν έχετε κολλήσει κάποιο από τα παραπάνω νοσήματα ενώ ο γυναικολόγος σας θα σας συστήσει την κατάλληλη θεραπεία για να απαλλαγείτε από αυτό. Ουρολοιμώξεις Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού οφείλονται σε παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τα ούρα, την ουροδόχο κύστη, την ουρήθρα, τον προστάτη και τα νεφρά. Η επαρκής πρόσληψη νερού και η υγιεινή βοηθάει στην πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού που προκαλούνται λόγω της αφυδάτωσης, της χρήσης τοπικών αντισυλληπτικών (σπερματοκτόνα, διαφράγματα), της κακής υγιεινής και της έκθεσης σε μολυσμένα νερά. Οι ουρολοιμώξεις μπορεί να έχουν συμπτώματα με τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, πυρετό, δέκατα, ναυτία, κοιλιακό πόνο, εμετό (συμπτωματικές ουρολοιμώξεις) ενδέχεται όμως να μην έχουν κανένα σύμπτωμα και να αποκαλύπτονται μόνο μετά από εξέταση ούρων (ασυμπτωματικές ουρολοιμώξεις). Είναι σαφές ότι χωρίς διάγνωση με καλλιέργεια του ένοχου παθογόνου που προκάλεσε την ουρολοίμωξη δεν μπορεί να δοθεί η ενδεδειγμένη αντιβίωση. Μέτρα προστασίας κατά των ουρολοιμώξεων Να αποφεύγετε το υπερβολικό αλκοόλ, την καφεΐνη και να καταναλώνετε πολλά υγρά σε οποιαδήποτε μορφή. Επίσης βοηθητική είναι η κατανάλωση σόδας καθώς δημιουργεί αλκαλικά ούρα. Να αποφεύγετε τις πικάντικες τροφές, τροφές με οξέα, πίκλες, ξύδι, φασόλια και κρεμμύδια και οποιαδήποτε άλλη τροφή ερεθίζει την ουροδόχο κύστη. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγετε τη δυσκοιλιότητα, καθώς αυτή δημιουργεί ελλιπή κένωση της ουροδόχου κύστης. Επίσης είναι σημαντική η υγιεινή της περιοχής καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι ουρολοιμώξεις δημιουργούνται από ένα κολοβακτηρίδιο που βρίσκεται στο παχύ έντερο και που ονομάζεται Ε. coli και το οποίο πολύ συχνά μπορεί να διεισδύσει στην ουροδόχο κύστη και να προκαλέσει κάποια μόλυνση. Το αντιβιόγραμμα θα σας δείξει ποια αντιβιοτικά ή αντι-μυκητισιακά φάρμακα είναι αποτελεσματικά για την περίπτωσή σας. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε χρήση φαρμάκων αν δεν γνωρίζετε ακριβώς το μικρόβιο το οποίο σας έχει προσβάλλει. newsbeast.gr loading…

