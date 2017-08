Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ολοκληρώθηκε και τυπικά σήμερα η πώληση της Opel και της Vauxhall της General Motors στο γκρουπ PSA, με τη γερμανική μάρκα να ανοίγει μία νέα σελίδα στον χώρο της αυτοκίνησης μετά από 88 χρόνια. Πλέον, όλος ο όμιλος PSA μετά και την ένταξη της Opel, κατέχει συνολικά το 17% του μεριδίου αγοράς της πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



«Είμαστε υπερήφανοι για τη συμφωνία. Τώρα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας μετά από 88 χρόνια με τη General Motors. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας, ώστε να μετατρέψουμε την Opel σε κερδοφόρα επιχείρηση. Είμαστε μάρτυρες της γέννησης ενός αληθινού πρωταθλητή Ευρώπης», τόνισε ο πρόεδρος του γκρουπ PSA, Carlos Tavares.



Ο επικεφαλής της Opel, Michael Lohschelle, επισήμανε: «Η ημέρα είναι ιστορική. Μετά από 88 έτη ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Opel. Ο ξεκάθαρος στόχος όλων μας είναι η επιστροφή στην κερδοφορία το 2020». Σημειώνεται, ότι οι δύο πλευρές συνεργάζονταν από το 2012. Πρώτο κοινό μοντέλο αποτελεί το Crossland X, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα και τα μηχανικά μέρη του Peugeot 2008. Επίσης, το SUV της Opel Grandland X ακολουθεί το φθινόπωρο, ο διάδοχος του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος Opel Combo θα κυκλοφορήσει στην αγορά τον επόμενο χρόνο και από το 2019 θα ξεκινήσει η επόμενη γενιά του Opel Corsa. newsbeast loading…

