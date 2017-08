Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Κάποιες καθημερινές συνήθειες, οι οποίες μάλιστα δεν είναι απαραίτητες, βλάπτουν τις νοητικές δεξιότητες και συντελούν στη σταθερή μείωση του IQ, σύμφωνα με Βρετανούς ερευνητές. Τα ευρήματα προέρχονται από την παρακολούθηση επί μία πενταετία 502.643 Βρετανών, ηλικίας 37 έως 73 ετών, οι οποίοι υποβάλλονταν σε τεστ μνήμης και ευφυΐας.



Δείτε παρακάτω δύο συνήθειες που αποδείχτηκε ότι μειώνουν τη νοημοσύνη… 1. Η πολύωρη παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων είχε σαν αποτέλεσμα την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών σε όσους έβλεπαν πάνω από 3 ώρες τηλεόραση την ημέρα ενώ με τα χρόνια εντάθηκε.



2. Από τους σχεδόν 93.000 εθελοντές οι οποίοι οδηγούσαν καθημερινά για πάνω από 2-3 ώρες, οι περισσότεροι υστερούσαν ήδη νοητικά κατά την έναρξη της μελέτης. Στη διάρκεια των 5 επόμενων ετών, οι νοητικές δεξιότητες αυτών των ανθρώπων όχι μόνο μειώθηκαν ακόμα περισσότερο, αλλά με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι στους υπόλοιπους εθελοντές, οι οποίοι οδηγούσαν λιγότερο ή καθόλου. baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 2nd, 2017 at 15:53 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.