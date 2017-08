Αύγουστος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Περίγελως στο Διαδίκτυο έγιναν τα μέλη μιας ομάδας Νορβηγών ακροδεξιών στο Facebook, που μπέρδεψαν τις άδειες θέσεις ενός λεωφορείου με μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα! «Πετάξτε τις έξω απ’ τη χώρα!», «Μπορεί να κρύβονται πάνοπλοι τρομοκράτες από κάτω», «Αυτή η φωτογραφία αποδεικνύει ότι οι μουσουλμάνοι πλημμύρισαν τη χώρα μας» – ήταν μερικά από τα δεκάδες μισαλλόδοξα σχόλια που αναρτήθηκαν κάτω από τη φωτογραφία, που έγινε viral.



Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα ξεκίνησαν από ένα αστείο: ο φαρσέρ Γιόχαν Σλάταβικ ανήρτησε στο λογαριασμό της ομάδας „Fedrelandet viktigst” («Πρώτα η Πατρίδα») στο Facebook την επίμαχη φωτογραφία με την ερώτηση: «Τι σκέφτεστε γι’ αυτό;», αλλά δεν περίμενε τέτοιες αντιδράσεις. «Μ’ έπιασε κρίση γέλιου με τις απαντήσεις», είπε ο Σλάταβικ. Οι αντιδράσεις των ακροδεξιών προκάλεσαν κύμα γέλιου και καυστικών σχολίων στο Διαδίκτυο. «Νομίζω ότι πέρασα το τεστ. Εγώ βλέπω μια σειρά από Darth Vader», ειρωνεύτηκε ένας χρήστης. «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω», έγραψε ένας άλλος. «Βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν», σχολίασε ένας τρίτος.



Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, έχουν απαγορεύσει τη μπούρκα και τη νικάμπ. Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και στη Νορβηγία, όπου πριν από λίγο διάστημα απαγορεύτηκε στις μουσουλμάνες να φορούν μπούρκα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 2nd, 2017 at 18:50 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.